La bancada de Perú Libre rechazó las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, quien calificó de “dañina” la influencia de su secretario general, Vladimir Cerrón, en el Gobierno presidido por el presidente Pedro Castillo.

Mediante un comunicado, la bancada oficialista recordó que Torres es un “invitado” y que las relaciones de cada institución están debidamente establecidas al interior del partido.

Mediante sus redes sociales, el condenado por corrupción de funcionarios Vladimir Cerrón agradeció el gesto de la bancada, la cual es presidida por su hermano Waldemar Cerrón.

“La bancada de Perú Libre rechaza contundentemente las reiteradas y desafortunadas expresiones del invitado ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, como la expresada el día de hoy en un medio de comunicación. Donde afirmó que “Vladimir Cerrón es una influencia dañina para Pedro Castillo””, se lee en el pronunciamiento.

“Las relaciones entre el partido, el Gobierno y el pueblo, están debidamente establecidas desde el inicio de la campaña. Así como sus interlocutores facultados para pronunciarse o tomar decisión alguna”, agrega el escrito.

Agradezco solidaridad de la Bancada. https://t.co/SNR8ZeFXO6 — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) September 13, 2021

El día de ayer, en una entrevista con Agenda Política, el ministro Torres criticó la presencia de Cerrón en el Gobierno. Explicó que Cerrón Rojas no tienen ningún cargo público ni ha sido electo para ningún puesto.

“Para mí [Vladimir Cerrón] sí [es una influencia dañina para el Gobierno], porque nadie pueda tomar decisiones ahí si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la Constitución que define quienes gobiernan. No personas que no han llegado democráticamente”, sostuvo en diálogo con ‘Agenda Política’.

“¿Quién dijo que el premier ha triunfado al pedirle la renuncia al ministro de Trabajo? Vladimir Cerrón. ¿Qué hubiese hecho todita la prensa si al día siguiente Pedro Castillo cesa al ministro? Ah, en el Perú no gobierna Pedro Castillo, sino Cerrón”, señaló.