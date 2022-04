El congresista Elías Varas (Perú Libre) se pronunció respecto a la declaraciones que brindó su colega Katy Ugarte, quien advirtió una posible salida del bloque magisterial de la bancada oficialista. El legislador aseguró que no hay nada y señaló no haber visto ninguna clases de ruptura entre los dos conjuntos que existen dentro de la agrupación.

“No hay nada oficial. Se viene trabajando a nivel del bloque magisterial con 11 congresistas, se elabora con ellos las agendas, concurren a las reuniones. Yo no veo hasta la fecha algo oficializado”, declaró para Canal N.

En ese sentido, Varas explicó que todos los congresistas de Perú Libre se reúnen cada miércoles a las 7:00 p.m. y según relató ha observado que siempre están presentes los miembros del bloque magisterial.

“Nosotros tenemos una reunión ordinaria todos los miércoles a las 7 de la noche, ellos acuden y hasta donde veo ellos participan y en ese sentido no veo la ruptura, salvo que lo oficialicen en las horas o días que vienen”, sostuvo.

En relación a la cuota de poder que tendría Perú Libre dentro del Poder Ejecutivo, con la cual habrían propuesto designar al censurado Hernán Condori como ministro de Salud, el legislador dijo que la bancada nunca planteó el nombramiento de ningún miembro del gabinete.

“La cuota de poder nunca se habló a nivel de la bancada, la bancada nunca propuso un ministro. Yo desconozco quien propuso al señor Condori. No se me ha comunicado esa información, no se ha tomado un acuerdo a nivel de la bancada para hacer es propuesta de algún ministro o ministerio”, enfatizó Elías Varas.

Posible salida del bloque magisterial

Previamente la congresista Katy Ugarte (Perú Libre) advirtió que la posibilidad de la salida del bloque magisterial de la bancada oficialista, luego de que el secretario general del partido del lápiz, Vladimir Cerrón, arremetiera en contra ella e indicara que si no fuera por Perú Libre, ella no hubiera logrado llegar al Congreso y Pedro Castillo no hubiera obtenido el cargo de presidente de la República.

“Posiblemente si no hay coincidencias (…) nosotros somos libre, somos invitados y tomamos la decisión también, esto es evaluable. Veremos que pasa en los días”, respondió Ugarte a Canal N al ser consultada sobre una probable salida de la agrupación oficialista.