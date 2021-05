El integrante del equipo técnico de Perú Libre Hernando Cevallos manifestó que estaría a favor de que el actual ministro de Salud, Óscar Ugarte, se integre a dicho grupo cuando concluya el gobierno de Francisco Sagasti, con el fin de continuar con los trabajos para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 durante la eventual gestión de Pedro Castillo.

“Tengo diferencias con él, pero eso no quiere decir que no sumemos a la gente con experiencia en el sector; hay que sumarlo, pero eso tampoco significa que va a dirigir (el Minsa)”, dijo a Exitosa.

Asimismo, Cevallos recalcó que la decisión de dejar a Ugarte al mando del Minsa durante el eventual gobierno de Perú Libre, dependerá de Pedro Castillo. “Eso no lo decido yo (mantener a Ugarte en el cargo). No se trata de desecharlo, me encantaría que Ugarte se sume al equipo de salud como tantos (profesionales)”, expresó.

En esa línea, invitó a los expertos en salud pública a apoyar y asesorar al posible Gobierno del dirigente magisterial. “Hay que sumar opiniones y a toda la gente que quiera colaborar este grave problema de la pandemia”, agregó.