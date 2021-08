El vocero de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes, manifestó que los parlamentarios de este grupo se mantendrán vigilantes de las acciones de los ministros del actual gabinete del gobierno de Pedro Castillo Terrones. Según señaló, los congresistas son los que deberán responder a la población por las medidas del Ejecutivo.

Paredes indicó no van a tolerar ni “consentir” al menos desde Perú Libre, alguna presunta irregularidad en alguno de los miembros de los ministerios que han sido designados, al igual que cualquier otro funcionario que “asuma responsabilidades”.

“Yo he sido claro. Aquí no hay cheque en blanco, aquí no hay luz verde, no se va a defender lo indefendible y de eso están, o ya deben estar, notificados los ministros y todos aquellos funcionarios porque los que van a dar la cara de manera directa somos nosotros. Estas expectativas de la población no pueden ser una vez más burladas”, manifestó.

Con respecto a las reuniones del mandatario, el vocero indicó que todo funcionario que trabaja en la administración pública debe tener un lugar donde debe recibir a las personas invitadas. Cabe señalar que el presidente Castillo ya despacha desde el Palacio de Gobierno, luego de algunos días sin haber fijado un lugar para hacerlo.

“Se sugirió que hasta que no se tenga un lugar establecido había que continuar en el lugar donde ha venido atendiendo el expresidente Francisco Sagasti”, comentó.

Rechaza vacancia

Por otro lado, Paredes calificó de inviable una eventual vacancia contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad moral. En ese sentido, aprovechó para responder a la parlamentaria Adriana Tudela (Avanza País), quien ha sido una de las primeras parlamentarias en anunciar que impulsaría esta acción.

“En primer lugar, yo respeto la opinión de las personas. Generar afirmaciones de ese tipo no ayudan, no construyen y son inviables, no van a tener sintonía. Hay que pensar lo que uno va a decir, sobre todo si tiene que ver con la tranquilidad del país”, respondió.