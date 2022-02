La bancada oficialista del Congreso, Perú Libre, anunció que iniciará el proceso para desaforar al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, así como para acusar constitucionalmente e inhabilitarlo de la función pública.

A través de un pronunciamiento publicado este lunes 21 de febrero, el grupo político asegura que el actual titular de la Defensoría del Pueblo está “usurpando el cargo” desde el 7 de setiembre del 2021, cuando finalizó su mandato y al Congreso le correspondió procesar su renuncia y elección de su sucesor.

“El Defensor del Pueblo no ha cumplido el cargo con la idoneidad que el puesto reclama; ha hecho oídos sordos a los abusos cometidos por los poderes fácticos del país contra el pueblo; sigue apoyando abiertamente posturas políticas violando la neutralidad que el cargo exige; ataca constantemente al presidente de la República contribuyendo a la inestabilidad política”, indica.

Perú Libre iniciará proceso de desafuero contra Walter Gutiérrez.

Perú Libre también incluye en su pronunciamiento a la presidenta del Poder Legislativo, María del Carmen Alva (Acción Popular), a quien atribuyen la responsabilidad de no haber cesado en el cargo a Walter Gutiérrez.

“El actuar de este mal funcionario no solo ha generado un malestar política, sino que además genera un mal precedente al igual que la inacción de la Presidenta del Congreso, por lo que debe merecer una acusación constitucional, desafuero e inhabilitación para la función pública”, concluye la bancada oficialista.

Walter Gutiérrez niega querer seguir en el cargo

Este lunes, horas antes de la publicación del comunicado de Perú Libre, Walter Gutiérrez aseguró que no tiene alguna pretensión de permanecer en el cargo más allá del mes de marzo de este año, aunque indicó que no puede asegurar que el Congreso vaya a elegir a su sucesor.

“No soy un actor político. Basta revisar las sentencias del Tribunal Constitucional para recordar que la Defensoría del Pueblo además de ser garante de derechos es supervisor de la buena marcha de la administración”, respondió este lunes en una entrevista a RPP.

“No estoy haciendo política, no me interesa la política, no tengo agenda política, pero voy a cumplir mi competencia de la Defensoría hasta el último día que esté en el cargo. He anunciado no hoy, sino con mucha anticipación, anuncié que yo iba a estar solo hasta el mes de marzo y voy a cumplir con eso. No pretendo quedarme en el cargo”, agregó.