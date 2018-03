Los personajes más polémicos de Fuerza Popular

- / -

FOTO 7 | 7.- Yesenia Ponce. Yesenia Ponce tuvo su primer incidente con su bancada cuando se reveló un audio en el que manifestaba que a Keiko Fujimori no le importaba país. A los días, fue obligada por su bancada a pedir perdón ante los medios de comunicación. Sin embargo, su principal polémica reside en que falsificó documentos en su hoja de vida. Ponce señaló que acabó sus estudios en un colegio que no contaba con licencia en esa época. Ponce entregó documentos de haber estudiado en otro colegio pero no se encontraron registros en el ministerio de Educación. Por último, presentó ante el Congreso una nómina de compañeros pero luego se descubrió que los nombres no existían en Reniec.