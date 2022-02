El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que el presidente de la república está evaluando la permanencia del ministro de Salud, Hernán Condori, ante las cuestionamientos surgidos tras su reciente designación.

“La situación del ministro de Salud está en evaluación, donde hay cuestionamientos tiene que haber una evaluación”, indicó Torres en RPP.

No obstante, el Premier respaldó al ministro. “No tiene ninguna sentencia en su contra, ninguna acusación fisca sobre delitos; quizá hay alguna investigación. Que se investigue, pero hay que respetar el principio de presunción de inocencia. Todo eso se tiene que tener en cuenta”, sostuvo.

“Está en evaluación, pero estoy viendo que él está trabajando desde el primer instante en promover la vacuna, pues esa es nuestra política”, agregó.

En otro momento, el Premier subrayó que él no ha pensado en dar un paso al costado, pese a que hay bancadas que han dicho que no le van a dar el voto de confianza al Gabinete. “Que el Congreso nos dé o no nos dé la confianza, con razón o sin razón, esa es su facultad”, anotó.

Asimismo, Torres señaló que iniciará una ronda de diálogo con las bancadas, antes de su presentación en el Congreso.

El llamado de Castillo

Este viernes el ministro de Salud, Hernán Condori, aseguró que es militante de Perú Libre y amigo del exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón. Sin embargo, señaló que la invitación para ocupar el cargo en el Gabinete fue hecha por Pedro Castillo.

Durante una conferencia de prensa que brindó luego de una reunión con gremios del sector Salud que respaldan su designación, Condori fue consultado sobre el origen de la propuesta para que ocupe el Ministerio de Salud en reemplazo de Hernando Cevallos.

“No voy a negar que soy militante y cofundador del partido político nacional Perú Libre y no voy a negar que soy amigo del doctor Vladimir Cerrón, pero quien me hace la invitación para ocupar este cargo es el presidente de la República, el profesor Pedro Castillo Terrones”, aseveró.

En la víspera la Federación Médica Peruana (FMP) exigió, al igual que otras entidades y profesionales de la salud, la salida del ministro de Salud, Hernán Condori, al “encontrarse inmerso en una serie de cuestionamientos”.

A través de un comunicado, la FMP remarcó que Hernán Condori no presenta una “conducta personal y profesional intachable” como para dirigir el Ministerio de Salud (Minsa), ya que promocionó el consumo de un producto, como el agua arracimada, que no tiene respaldo científico.

Además, instó al presidente Pedro Castillo y al primer ministro Aníbal Torres a que “corrijan” la designación de Hernán Condori, ya que el Perú “se encuentra en crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia”.