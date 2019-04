Peritos habrían presentado documentos falsos para trabajar en la Fiscalía

Dos peritos de la Gerencia de Peritajes del Ministerio Público habrían presentado documentos falsos para ingresar a trabajar a dicha entidad, adscrita al Instituto de Medicina Legal y cuya labor será analizar los 25,000 audios de César Hinostroza, Walter Ríos y los demás integrantes de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según 'Punto Final', uno de ellos es Óscar Aníbal Estela Campos, quien viene siendo procesado por el delito de uso de documento falso. Él presentó un diploma en fonética y acústica forense, un curso de 6 meses dictado por el Instituto de Estudios Especializados Jean Piaget, ubicado en la calle Guzmán Blanco, en el centro de Lima.

Una investigación policial ha determinado que la firma del director académico fue falsificada y que no existe ninguna evidencia que el curso se haya dictado realmente. Además, el investigado no brindó mayores detalles al respecto (como profesores y alumnos), limitándose a señalar que fue dictado a distancia.

Su diploma no tendría ningún valor legal. Consultado por 'Punto Final', el Ministerio de Educación ( Minedu) dijo que el instituto no existe en sus registros, por tanto tampoco sus certificaciones. También confirmó que su logo fue puesto ilegalmente en el documento.

Tras la captura de la banda criminal Los Dragones Rojos, en Chepén, La Libertad, la Fiscalía de Trujillo consiguió prisión preventiva y llevar a juicio a 38 de sus integrantes. Las interceptaciones telefónicas a la banda fueron peritadas, para reconocimiento de voz, por Óscar Estela Campos. Sin embargo, la sala absolvió a los encausados.

Otro perito con cuestionamientos

Carlos Enrique Quiche Surichaqui es el segundo personaje de esta historia. Postuló y consiguió el cargo de perito, en la Gerencia de Peritajes del Ministerio Público, presentando un documento para sustentar su experiencia profesional.

Se trata de una constancia de trabajo de Peritajes Asociados SAC, por haber elaborado peritajes de audio, video y aportes en la elaboración de software, servicios que se prestaron a universidades, Sunat, Indecopi y municipalidades entre 2010 y 2015.

El problema es que Peritajes Asociados SAC, que lo emite, no existe. Su inscripción no figura ni en Sunat, ni en Registros Públicos. Incluso Pedro Infante Zapata, ex perito acústico de la Policía que aparece firmando el documento, acepta que la empresa del membrete no existe.

Como Estela, Quiche Surichaqui participó en la pericia acústica de las llamadas de otra banda criminal, la de Los Pulpos, con resultado judicial parecido: absolución. La sala, con razón o sin ella, pretextó pericia deficiente.

Fiscal hace aclaración

En una entrevista con 'Punto Final', la fiscal Rocío Sánchez, a cargo de la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto, señaló que no es ella, sino la Gerencia de Peritajes la que decide qué peritos deben tomar el caso.

Precisó que la Fiscalía del Crimen Organizado ha realizado coordinaciones con la Gerencia de Peritajes para obtener un software transcriptor forense, el mismo que ya ha sido adquirido por la Fiscalía de la Nación.

También precisó que los dos peritos cuestionados no estarán a cargo del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto. "No están incluidos en la lista de peritos que van a apoyar para este caso", aseveró.

Similar actitud adoptó Danny Humpire, gerente de Peritaje del Ministerio Público y jefe de los dos peritos cuestionados, que también informó que ambos no verán el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.