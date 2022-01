El exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe opinó sobre la evaluación del Ejecutivo en torno a declarar el estado de emergencia en Lima, Callao, La Libertad y Ucayali por los índices de criminalidad. En conversación con RPP Noticias, se preguntó por la viabilidad de la medida si actualmente hay una evidente y pública discrepancia entre el ministro del Interior, Avelino Guillén, y el comandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo.

“El objetivo operativo lo plantea la Policía Nacional, el ministro no es operativo, tiene una función política. Por eso sobre los ascensos, el ministro como bien ha dicho no es mesa de partes. Los objetivos operativos los plantea la Policía Nacional, si no hay jefes policiales determinados, si hay esta pelea entre el ministro y comandante general, cómo puedes declarar en emergencia”, dijo el exministro.

IDL-Reporteros reportó que desde diciembre se vive una tensión interna entre el ministro Guillén y el comandante general de la PNP, Javier Gallardo, por los ascensos y pase a retiros de generales dentro de la institución. De acuerdo a la publicación, Gallardo incluyó en su lista de generales para pasar al retiro a personas que Guillén considera idóneas en sus puestos. Perú21 reportó que en una reunión que mantuvo este sábado el comandante Gallardo con más de 40 jefes policiales donde les pidió que se acaten sus órdenes y que pidió estar al tanto de cada operativo que se realiza.

“En un contexto normal, eso sería lo ordinario (la reunión), pero ahora hay tanta sospecha de intervención política de Castillo y de Gallardo en la Diviac, Dircote. Cuando hay tanta sospecha, si es muy sospechoso. En mi opinión Guillén quiere hacer las cosas bien pero tiene un problema: lo están ‘puenteando’, porque Gallardo va directamente donde Castillo y se ufana de tener el apoyo del presidente. ¿Cómo queda Guillén?”, manifestó Pérez Guadalupe.

Para el exministro, es necesario que el presidente Pedro Castillo tome una decisión respecto a esta discrepancia. “Tiene que apoyar a su ministro, y solucionar este problema que no ayuda a la PNP ni a luchar contra la inseguridad ciudadana”, dijo.

Estado de emergencia

El exministro indicó que para que se establezca el estado de emergencia, el sector Interior y la PNP tienen que tener en claro el objetivo qué planean tener. Refirió que cuando se declaró el estado de emergencia en el Callao durante su gestión, su principal objetivo fue reducir el alto índice de muertes violentas asociadas al crimen organizado. “Lo fuimos midiendo mes por mes durante seis meses, definitivamente se bajó”, dijo.

Manifestó que el objetivo claro implica “tener jefes policiales, inteligencia policial, qué lugares vas a golpear, qué personas vas a perseguir, porque [estado de emergencia] te permite la suspensión de algunos derechos constitucionales, por ejemplo, la inmovilidad del domicilio, puedes entrar a allanar sin orden judicial”.

El exministro expresó que los cuatro delitos más urgentes a solucionar son el robo callejero o el ‘raqueteo’, el sicariato, la extorsión y los ‘marcas’. “Son cuatro cosas que hace 20 años no existían y más aún con la violencia que se está realizando”, dijo.

Para el exministro Pérez Guadalupe, existe un problema en el sistema de justicia, debido a que no procesa rápidamente a los delincuentes capturados por la Policía Nacional. “Tenemos casos evidentes con video, con armas, ¿por qué no se hace un proceso inmediato? Ahora ya no hacen procesos inmediatos, pasan meses, años y no es sentenciada la persona”, dijo.

Hablamos del derrame de petróleo en Ventanilla: ¿Qué acciones ha tomado el gobierno? Y, ¿qué nos dicen sus reacciones sobre el estado actual del gobierno y sus funcionarios? (Declaraciones de la directora de Comunicación de Repsol Perú en La Rotativa Mediodía; el ministro del Ambiente Rubén Ramírez y el ministro de Defensa Edwin Rigoberto Coico en rueda de prensa y de Piero Guezzi, ex ministro de la producción y el Contralor General Nelson Shack en ADN).