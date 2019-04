Pedro Pablo Kuczynski sobre su detención preliminar: "Me parece ridículo"

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) calificó la decisión del Poder Judicial, de ordenar su detención preliminar por espacio de 10 días , como "ridículo". En breves declaraciones a Panorama, aseguró que no sabía de la orden de captura en su contra y que se enteró por los periodistas.

Aquí el breve diálogo:

Periodista : Doctor, buenos días, ya se habrá enterado de la detención preliminar dictada contra usted.

PPK : No, no me he enterado.

Periodista : El Poder Judicial dictó prisión preliminar contra usted.

PPK : ¿Así? (risas)

Periodista : Así es por 10 días por las investigaciones que usted tiene.

PPK : Ya, bueno (risas)

Periodista : ¿Cuál es su opinión?

PPK : No por el momento, solo me parece que es ridículo. Gracias.

El Poder Judicial (PJ) dispuso -esta mañana- la detención preliminar del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el presunto delito de corrupción de funcionarios y lavado de activos, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, encargado de las pesquisas del caso Odebrecht .

De acuerdo a la orden judicial, el Ministerio Público fundamentó su requerimiento en " los actos de blanqueo de capital en las que incurrió el exmandatario en presunto actos de corrupción relacionados a los proyectos del Corredor Vial Interoceánico Perú - Brasil Tramos 2 y 3 y el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético de Olmos las que fueron adjudicados a Odebrecht ".

También se pidió la detención de la secretaria y chofer del exmandatario. Tras el plazo de 10 días, dependerá del Ministerio Público si solicita la detención preventiva contra el expresidente.

[Vea aquí la entrevista de Panorama]

[Vea aquí la orden judicial que ordena la detención premilinar por 10 días]

