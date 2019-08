El presidente de la República, Martín Vizcarra, y el titular del Congreso, Pedro Olaechea, conversaron este lunes en Palacio de Gobierno para coordinar una siguiente reunión, según lo informó el ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

"Me parece que ha sido una reunión preliminar, porque no he estado en esa reunión, pero el presidente lo ha ratificado con la mejor disposición y [que sea] aquí en Palacio. Habrá reunión seguramente. Sí, el presidente lo ha dicho", señaló en Canal N.

Según comentó, ambas autoridades se reunieron tras la sesión del Consejo para la Reforma de Justicia que se realizó desde las 6 p.m. hasta alrededor de las 8 p.m. en Palacio de Gobierno.

Dicho reunión fue presidida por el mandatario Martín Vizcarra y está integrado por el titular del Poder Judicial, José Luis Lecaros; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; el contralor general de la República, Nelson Shack; y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

La norma señala que el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, también forma parte del Consejo para la Reforma de Justicia. No obstante, él expresó su voluntad de renunciar el pasado 14 de julio.

Martín Vizcarra y Pedro Olaechea ya habían adelantado que en la reunión de este lunes podrían fijar fecha y agenda para un posterior encuentro. La invitación fue hecha por el titular del Congreso.

Incluso esta tarde, Olaechea expuso una lista de temas para revisar en una reunión con el mandatario; entre ellos, la propuesta de adelanto de elecciones al 2020.