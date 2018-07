Pedro Chávarry: "Estoy pisando firme y mi juramentación es legal"

El nuevo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , respondió ante los cuestionamientos hacia su juramentación, en la cual no estuvo presente el presidente de la República, Martín Vizcarra, y consideró que las críticas en su contra son de carácter político .

Sobre la legalidad de su toma de mando, Pedro Chávarry aseguró que la Constitución de 1993 señala que el mandatario ya no juramenta a fiscales, ya que el nombramiento recae en el Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM).

"Antes se juramentaba ante el presidente porque él nombraba y, desde 1993, se juramenta ante el CNM, pero la nominación del fiscal de la Nación es por la Junta de Fiscales Supremos", comentó en declaraciones a RPP.

En ese sentido, recordó que la Junta de Fiscales Supremos, horas antes de su juramentación, decidió que debía proceder y tomar el cargo de fiscal de la Nación, por lo que juramentó ante ellos.

Pedro Chávarry señaló que las críticas en su contra, incluyendo los cuestionamientos a la legalidad de su juramentación, son de carácter político.

"Son posiciones políticas que respeto, pero no comparto. Considero que estoy legalmente electo y legalmente he juramentado ante la Junta de Fiscales que me nombró, propuso y aprobó mi designación como fiscal de la Nación", indicó.

"Yo considero que estoy pisando firme y que mi designación es legal", concluyó.

En otro momento, Pedro Chávarry volvió a hablar sobre su relación con el suspendido juez supremo César Hinostroza, con quien mantuvo conversaciones telefónicas que fueron difundidas por medios de comunicación y que revelaron el trato cercano que ambos magistrados tenían.

"La propia función (como presidente de la Academia Nacional de la Magistratura) me obligaba a comunicarme con César Hinostroza como vicepresidente, no propuesto por mí, sino electo por la junta directiva de esa academia", comentó.

"Si (César Hinostroza) ha conducido mal su vida, sus relaciones, no pueden responsabilizarme a mí [...] A mí nadie me puede cuestionar por guardar una relación con personas que he conocido por mucho tiempo", declaró el fiscal de la Nación a RPP.