Pedro Chávarry afirma que no ordenó retiro de documentos de oficina lacrada

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, dijo que no tenía conocimiento del ingreso irregular de tres policías y una de sus asesoras a una oficina que había sido lacrada por José Domingo Pérez, pero cuestionó que un fiscal provincial haya tratado de allanar un espacio que, según él, tiene las mismas prerrogativas de un fiscal supremo.

En declaraciones al medio colombiano BluRadio, Pedro Chávarry negó haber ordenado el retiro de documentos de la oficina que ocupaba Juan Manuel Duarte, a pesar de que había sido lacrada luego de un primer allanamiento frustrado.

"No (ordené eso). Recién me he enterado por la nota periodística. Tendrán que investigar", señaló el fiscal de la Nación.

Asimismo, dijo no saber qué policías de su seguridad personal participó en el ingreso a la oficina lacrada. "Yo desconozco si son ellos. Los nombres [no los conozco] porque rotan constantemente. Tengo 17 o 16 que se turnan y no se quién estuvo", aseguró.

Según informó la Policía Nacional, los agentes identificados por las cámaras de seguridad son el suboficial superior Juan Víctor Arias Contreras y los técnicos de segunda James Durán Rodríguez Zavaleta y Hugo Gerardo Robles Chiong. El primero es seguridad personal de Pedro Chávarry desde el 2011 y los otros dos desde julio del 2018.

El fiscal de la Nación cuestionó que José Domingo Pérez haya tratado de allanar y dispuesto un lacrado en una oficina de Juan Manuel Duarte, uno de sus asesores, a quien le atribuyó las mismas prerrogativas que un fiscal supremo por depender directamente de su despacho.

"Debo decir que el allanamiento lo hace el fiscal provincial de un primer nivel en las oficinas que dependen del despacho del fiscal de la Nación. Son oficinas que dependen del fiscal de la Nación y, por lo tanto, tienen una prerrogativa porque dependen de mí. Únicamente puede disponer el allanamiento de esas oficinas un fiscal de mi nivel, de mi rango", comentó.

El allanamiento a la oficina de Juan Manuel Duarte fue solicitado por José Domingo Pérez en el marco de las investigaciones contra Keiko Fujimori y otros por presunto lavado de activos en las campañas del 2011 y 2016. Fue aprobado por el juez Richard Concepción Carhuancho.

Cabe indicar que la ex congresista y también asesora de Pedro Chávarry, Rosa María Venegas, también ingresó a la oficina lacrada. Ella admitió que hizo esto para retirar documentos que aseguró eran personales y relacionados a su "labor periodística", y que fue contratada por el Ministerio Público por recomendación de Juan Manuel Duarte luego de trabajar como asesora para la congresista Karina Beteta (Fuerza Popular).

- Sobre su renuncia -

Pedro Chávarry dijo que renunciará a su puesto como fiscal de la Nación porque hay una situación "insostenible" en la institución por las investigaciones relacionadas a Odebrecht.

"La situación en mi país ya se torna un tanto insostenible. Básicamente, el caso Odebrecht ha permitido polarizar el país, lo cual ha generado una serie de problemas, de distorsiones y también atentados contra el funcionamiento del buen sistema de justicia", comentó.

"Por eso yo, como demócrata, como una persona de trayectoria limpia, impecable en la impartición de justicia con casi 40 años de servicios y una labor incuestionable [...] Por ello he considerado como ciudadano, como demócrata, que si soy pretexto para que continúen estos actos ilegales en contra de mi función [...] he decidido dar un paso al costado", añadió.