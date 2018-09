El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, aseveró esta noche que se ha vuelto el “blanco preferido” de quienes "defienden la corrupción".

A través de un vídeo en YouTube, el titular del Ministerio Público se pronunció tras el informe fiscal que lo sindica como miembro de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”.

"Me he convertido en el blanco preferido de todos aquellos que defienden a la corrupción. Están tratando de desestabilizarme a través de un informe tendencioso que no se ajusta a la verdad, basada en la versión de un colaborador eficaz cuyo testimonio no ha sido probado”, señaló.

Indicó, en esa línea, que esto lo motivan más "para luchar contra la corrupción". Pidió detener las “calumnias y difamaciones en su contra”.

Chávarry remarcó que a lo largo de toda su trayectoria su actitud ha sido intachable, por lo que pidió el fin de los ataques y aseguró que provienen “del gobierno de turno”.

"Me sorprendí por la gran cantidad de ataques vinculados al gobierno de turno. ¿A quién le conviene denunciando? ¿Quién tiene miedo de saber que estamos a punto de lanzar nuevas denuncias?", se cuestionó el fiscal de la Nación.

Afirmó, en ese sentido, que “en los próximos días” su institución revelará los nombres de funcionarios del gobierno que estarían implicados en corrupción.

"No se escaparán los corruptos de este gobierno y de los anteriores, estamos tras ellos. Ya los descubriremos y pronto caerán. En los próximos días conocerá la población a quiénes nos referimos y qué intereses subalternos están detrás de ellos", manifestó.

Finalmente, y pese a los pedidos de que dé un paso al costado mientras se lleven a cabo las investigaciones, el titular del Ministerio Público aseveró que no renunciará.

Pedro Chávarry hizo este pronunciamiento luego de que se revelase el colaborador eficaz N° FPCC 1308 lo vinculase como integrante de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”.