Pedro Chávarry: “No me aferro al cargo, asumiré la posición de la Junta de Fiscales Supremos”

El Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, dijo que la reposición de los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez se dio debido al rechazo de los fiscales Frank Almanza y Marcial Páucar quienes le dijeron que vieron amenazado su gestión, por lo que consideraban una interferencia del Gobierno en la Fiscalía.

Mencionó que se buscó a otros fiscales, pero ninguno aceptó porque “estaban preocupados”.

“Por ello se repuso a los fiscales para que continúen con las diligencias en Brasil”, expresó.

¿Renuncia implícita?

De la misma manera, el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry dijo a través de un medio de Colombia, que no se aferra al cargo, y que las únicas instancias que podríamos moverlo es la Junta de Fiscales Supremos, o en su defecto el Congreso de la República.

Sin embargo, hasta ahora no ha sido tramitado el pedido de los fiscales supremos Zoraida Vela y Pablo Sánchez, que en dos cartas remitidas a su despacho pidieron que se lleve a cabo la Junta de Fiscales Supremos.

“Yo considero que las personas no son imprescindibles, pero que únicamente yo acato la ley. Yo no tengo una fijación en el cargo, lo que dispongan las autoridades, pero las pertinentes”, remarcó.

Frente al proyecto del Ejecutivo, Pedro Chávarry aseguró que el fondo del asunto es un proyecto que busca reformar el Ministerio Público y el cual calificó de inconstitucional.

Vínculo con Keiko

Chávarry, además, negó cualquier vínculo con la congresista Keiko Fujimori y su padre, el exmandatario Alberto Fujimori.

“[A Keiko Fujimori] no la conozco. Solamente por los medios. Nunca he hablado con ella. No la conozco, sé quien es, es de una familia muy conocida porque su padre fue presidente pero no tengo ningún tipo de vinculación con ella”, indicó el funcionario que también negó conocer al exmandatario Alberto Fujimori.