El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, dijo creer que "para ciertos grupos" él es "el más vil de los magistrados". Denunció, en ese sentido, una campaña de desprestigio en su contra.

"Al día siguiente que se produce mi elección como fiscal de la Nación, para ciertos grupos soy el hombre más cruel, el más vil de los magistrados y por lo tanto no debo ocupar este cargo y esto no es justo, porque yo tengo un nombre, tengo un prestigio", señaló ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el Parlamento.

El titular del Ministerio Público aseveró, asimismo, que la reunión con periodistas organizada por Hinostroza se hizo "para contrarrestar la campaña de reelección que su antecesor venía gestando". Explicó que organizaciones sociales no lo querían en el cargo para que Pablo Sánchez se mantenga.

"El señor Hinostroza posibilita esta reunión para contrarrestar la campaña de reelección que mi antecesor venía gestando", señaló.

"Lo venían gestando ONGs ya conocidas que hasta la fecha continúan atacando y criticando mi accionar como fiscal de la Nación, basta ver los titulares y basta ver las firmas de los memoriales, los comunicados que suscriben y son las mismas personas", añadió.

En esa línea, Chávarry, indicó que el informe presentado por Juan Sheput no ha cometido ninguna infracción constitucional. Precisó que ha consultado con diversos especialistas en la materia y todos concuerdan con él.

"Con toda honestidad y conocimiento de causa debo decirles que todos concuerdan conmigo, no existe infracción constitucional en la que yo me pueda sentir de alguna manera responsable es por ello que el informe de determinación de hechos presentado por Juan Sheput no determina ningún hecho que contempla infracción constitucional", aseveró.

Al respecto se pronunció el congresista Juan Sheput (Peruano por el Kambio) a través de sus redes sociales. El legislador detalló que él aún no ha presentado su informe porque la investigación se encuentra en la etapa de "evaluación de la pertinencia de pruebas".

"Aún no hay informe. Estamos en la etapa de evaluación de la pertinencia de pruebas", escribió Sheput.