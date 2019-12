El fiscal Reynaldo Abia, quien decidió no continuar la investigación contra los involucrados en el caso del deslacrado de una oficina, no contrastó la versión de Rosa Venegas, exasesora del fiscal de la Nación Pedro Chávarry, ni en la recreación ni en los testimonios personales.

Según el programa 'Cuarto Poder', en su declaración ante el fiscal el pasado 2 de abril, Venegas refirió que recibió constantes llamadas de Juan Manuel Duarte, asesor de Chávarry, "insistiendo, de manera casi desesperada", de que se ingrese a sacar documentos de su oficina.

La también excongresista señaló que el hecho se produjo mientras sostenía una reunión con el ex secretario general de la Fiscalía Aldo León y los entonces asesores Max Aranda y César Sandoval, este último ex asesor de Jorge del Castillo, integrante del Congreso disuelto.

“El doctor Aldo León ya estaba con todas las coordinaciones, con los seguridades [sic] del doctor [Pedro Chávarry]. Porque se aprovechó, se dijo aquí, se va a aprovechar la hora del almuerzo y uno de los seguridades los iba a distraer a las personas que estaban se supone por ahí sentadas”, aseveró.

"Le comienza a comunicar al fiscal: 'no, ya están… las cámaras no funcionan, la gente de seguridad sabe que no va a ver lo que vea'. Así ya le dijo: ‘lo que vea’, ‘no puede decir nada’. Eso dijo: ‘lo que vean, no pueden decir nada porque ya les dije que es orden suya’. Entonces significaba con esa expresión que algo iba a haber", añadió.

Según la versión de Venegas, en un momento Pedro Chavarry la invitó a su oficina personal y le dijo lo siguiente, en la versión de la exasesora.

“'Tú sabes que es muy mediático el tema de [José] Domingo Pérez y me van a fastidiar. Así que lo saca usted. La van a apoyar. Usted saca los documentos'. Yo me sorprendí, no repliqué, le soy sincera doctor, porque estaba recibiendo una orden de mi superior. Y en un falso sentido de respeto a la autoridad yo seguí la orden que me dio”, indicó.

Venegas reiteró esta versión días después en la recreación que se llevó a cabo el 9 de abril. "Hemos caminado señor rápido porque teníamos poco tiempo […] Ingreso rápidamente a la oficina y en eso procedí a sacar documentos que había acá y acá", agregó.

Venegas va un poco más allá. El día de su manifestación dijo esto respecto a por qué inicialmente dio una versión en donde aseguraba que sustrajo cosas personales de la oficina de Juan Manuel Duarte.

"Lo único que hicieron es llevarme acá, sentarme acá, el fiscal acá parado y el abogado diciéndome ‘tiene que decir que eran sus cosas personales, que usted tenía ahí guardadas, que no quería que se expongan, que eran temas de salud, etcétera, etcétera", manifestó.

"Pero yo les dije: 'pero por qué tengo que decir eso'. [Me respondieron] 'porque va a ser así más sencillo y se va a solucionar todo. Y tú eres la persona […] además tú lo has hecho'. Y ahí yo por eso le dije: ‘un momentito Aldo’. Y él me dijo: ‘bueno… ahí está, tú lo has hecho’.

Durante la recreación de los hechos llevada a cabo por el fiscal Reynaldo Abia, los presentes en la supuesta reunión de coordinación rechazaron las afirmaciones de la exasesora de Pedro Chávarry. Nadie corroboró las declaraciones de Venegas.

El fiscal Abia sostuvo en su disposición que no se configuraba el delito de cohecho pasivo propio, ya que no se pudo determinar una contraprestación a favor de los implicados, como denunció el fiscal José Domingo Pérez en su momento.