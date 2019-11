El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia señaló que no encontró indicios de que se había cometido el delito de corrupción de funcionarios cuando se rompieron los precintos y se ingresó a la oficina que había lacrado el fiscal José Domingo Pérez dentro del Ministerio Público, cuando Pedro Chávarry era fiscal de la Nación.

“Con relación al deslacrado, será materia de pronuciamiento como corresponda en su momento. En relación al delito de corrupción de funcionarios me he pronunciado. No habría elementos de convicción en ese sentido”, señaló en declaraciones a Canal N.

Reynaldo Abia, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, determinó que no se formalice ni continúe una investigación preparatoria contra los involucrados en el deslacrado de la oficina: Rosa Venegas, Aldo León Patiño, Juan Manuel Duarte, Max Ulises Aranda, Juan Esteban Asmat, César Sandoval Pozo, Arturo Benavente Días y Marco Antonio Elaluf Chinchay.

“Mi despacho no se ha pronunciado en el tema de fondo. Somos una fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, soy competente solo para ver esos delitos. Podría ver otros delitos vía conexión. Sin embargo, mi despacho ha determinado que no hay elementos suficientes para continuar [...] Son funcionarios que habrían cometido presuntos delitos comunes que no son de mi competencia”, explicó Reynaldo Abia.

El fiscal anticorrupción detalló que la investigación por este caso, si bien deberá ser asumida por una fiscalía provincial por determinar, no empezará desde cero, ya que hay diligencias ya realizadas como la reconstrucción de los hechos y la toma de declaraciones te involucrados.

“Hemos terminado básicamente toda la investigación, está bien servida y el fiscal competente tendrá que investigar como corresponde [...] Que se haya deslacrado, que hayan ingresado, roto los precintos, ese tema lo tiene que ver una fiscalía común. No empieza de cero, tiene que continuar desde donde se ha recopilado todas las evidencias [...] La fiscalía que lo tenga en sus manos tiene todo a su alcance”, aseguró.

Reynaldo Abia finalmente recordó que él no tuvo en sus manos una investigación contra el ahora fiscal supremo Pedro Chávarry por este caso, por tratarse de un funcionario aforado que le correspondería ser investigado por la Fiscalía de la Nación en manos de Zoraida Ávalos.