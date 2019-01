Pedro Chávarry estuvo en su despacho cuando se vulneró oficina lacrada

El ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, estuvo presente en el noveno piso del Ministerio Público al momento de la sustracción de documentos de la oficina del ex asesor Juan Manuel Duarte por parte de tres agentes de seguridad y la ex asesora, Rosa María Venegas .

Según un informe de la División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía (Diviac), luego que el fiscal José Domingo Pérez Gómez se percató que los precintos de seguridad de la oficina de Juan Manuel Duarte fueron “adulterados y desprendidos”, se procedió al lacrado de la oficina del primer piso, donde se almacenan las imágenes de seguridad del Ministerio Público.

Las cámaras de seguridad, a cuyas imágenes accedió El Comercio, revelan que Pedro Chávarry ingresó a las 12:23 p.m. al noveno piso del Ministerio Público, acompañado del miembro de su seguridad Juan Arias Contreras, quien también participó del ingreso a la oficina que estaba lacrada.

A las 12:30, hicieron su llegada los suboficiales Hugo Robles y James Rodríguez, quienes fueron identificados por la Policía como los agentes que ayudaron a Rosa María Venegas en la sustracción de los documentos.

En las cámaras también quedó registrado que Venegas y el suboficial James Rodríguez estuvieron a las 12:51 p.m. en un pasadizo por el que se accede al despacho del titular del Ministerio Público.

Venegas y los suboficiales hicieron su ingreso a la oficina de Duarte poco después de las 3 de la tarde, hasta las 3:39 p.m. en que terminaron de sacar los documentos. Según otra imagen, a las 3:59 p.m., una persona no identificada por la Policía lleva hacia un ascensor una silla con “una caja grande pesada”.

A esa misma hora, se registra la salida de Pedro Chávarry del pasadizo donde está su despacho y el de sus asesores. Según el informe, está acompañado por cinco personas: Venegas, los suboficiales Rodríguez, Arias y dos personas que todavía no son identificadas.