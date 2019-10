La Junta de Fiscales Supremos decidió quitarle la investigación de los Cuellos Blancos al fiscal Pablo Sánchez, luego de que incluyera a Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez en su investigación preliminar.

El caso ahora quedará en manos de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. ¿Qué sucedió? Hoy en la sesión de Fiscales Supremos, Pedro Chávarry, Víctor Rodríguez y Tomás Gálvez impusieron su mayoría de tres votos contra dos en esta votación.

Según fuentes de Gestión, Rodríguez y Gálvez se habrían quejado de que Sánchez los incluyera en la pesquisa como presuntos integrantes de la organización criminal por ser cercanos al exjuez supremo César Hinostroza Pariachi.

Además, los magistrados señalaron que un fiscal supremo no puede investigar a otro, por lo que el caso debe pasar a manos de Zoraida Ávalos.

En agosto, el fiscal supremo Tomás Gálvez buscaba separar de la investigación a Sánchez. En una entrevista con Perú21.pe afirmó que su colega “estaba lleno de maldad”. Hoy Chávarry y Rodríguez se alinearon en su objetivo para que Sánchez se aleje de las pesquisas.

“Pablo Sánchez está conduciendo toda una organización, no sé si criminal, para perseguir a la gente y dentro de ese plan ha hecho esa solicitud cuando no hay absolutamente ninguna prueba en mi contra y sobre todo es demostrado que mis conversaciones con Hinostroza no tienen ningún contenido penal”, señaló.

Precisamente, este viernes 18 de octubre, el Poder Judicial programó una audiencia de impedimento de salida del país por ocho meses contra Gálvez.