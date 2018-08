Pedro Chávarry califica de "antojadiza" a acusación constitucional en su contra

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, calificó de "antojadiza" a la denuncia constitucional que se presentó la bancada del Frente Amplio en su contra.

"Lo extraño es que a partir de la fecha en que he juramentado como Fiscal de la Nación recién me interponen una denuncia constitucional, lo cual me preocupa y me quita espacio porque ese espacio lo debo dedicar a trabajar en el Ministerio Público y tengo que estar constantemente expresando mi punto de vista en estas antojadizas denuncias que se están presentando", comentó.

Pese a ello, aseguró que se allanará a todas las investigaciones a las que sea sometido, luego que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitiera una denuncia presentada en su contra por haber mentido y por su papel en los audios interceptados a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

"Con relación a la denuncia constitucional que me a interpuesto un grupo parlamentario, debo decirles que me allano a todo tipo de investigaciones", dijo luego de reunirse con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

Añadió que los argumentos de la denuncia carecen de un fundamento legal pero el "Congreso oportunamente analizará esta situación".

Pedro Chávarry recordó que en sus 41 años que lleva como juez y fiscal no ha recibido alguna denuncia. "Nunca he tenido una sanción administrativa", enfatizó.

Por su parte, el presidente del Congreso , Daniel Salaverry, aseguró que estaba recibiendo a Pedro Chávarry en un acto meramente protocolar, a pesar de que la Comisión Permanente estaba sesionando en ese mismo momento, en su ausencia, precisamente para evaluar la denuncia contra el Fiscal de la Nación.

"He recibido la visita del presidente del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, y ahora del fiscal de la Nación como un acto protocolar. El doctor Chávarry ha dicho que se llana a las investigaciones y esperamos que todos los temas puedan aclararse", señaló el titular del Congreso.

Respuesta airada

Posteriormente, el congresista del Frente Amplio, Marco Arana, criticó la reunión de Chávarry y Salaverry.

"Mal que el presidente del Congreso reciba a controvertido Fiscal de la Nación quien acude para descalificar acusación constitucional en su contra", dijo en su cuenta de Twitter.

Agregó que la actitud de Chávarry de haber mentido reiteradamente sobre sus relaciones con Hinostroza es una falta grave.

"En qué manos ha caído las Fiscalía", se preguntó.