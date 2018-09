Pedro Chávarry: audios revelan intentos por lograr apoyo de fiscales

Una serie de audios muestran los intentos del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por obtener el respaldo a su gestión de los 34 presidentes de la Junta de Fiscales del país. Solo 4 magistrados lo apoyaron.

Según el programa "Punto Final" de Latina, la reunión se llevó a cabo el pasado 3 de setiembre y en la cita Chávarry estuvo acompañado de los fiscales supremos Víctor Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez.

No asistieron a la reunión los fiscales supremos Pablo Sánchez ni Zoraida Ávalos. La razón se desconoce, aunque la ausencia de ambos demostraría la división que existe dentro del Ministerio Público.

En los audios Chávarry hace mención sobre la supuesta pérdida de información relacionada con el caso Lava Jato, posteriormente desmentida por Control Interno, y su inclusión como miembros de la organización criminal "Los cuellos blancos del puerto".

"Estos actos se tienen que corroborar. Y ustedes, como saben, esos actos de colaboración se tienen que corroborar. No es cuestión de lanzar una piedra al aire y decir: 'ella recupera o no', hay que corroborar y eso es lo que no ha sucedido. Simplemente tomaron una versión y la han lanzado al aire", señaló Chávarry.

Posteriormente el fiscal supremo Tomás Gálvez tomó la palabra y pidió evaluar qué es lo que realmente conviene, pese a que existe una "oposición firme y muy fuerte" para que Chávarry continúe como fiscal de la Nación.

Gálvez ensayó la posibilidad de un pronunciamiento fiscal conjunto en respaldo a Chávarry. También cuestiona al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez, a quien acusa de querer "perjudicarlos".

Por su parte, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza afirmó que la elección de Chávarry como fiscal de la Nación "debe ser respetada y deben dejarlo trabajar, independientemente de otras facultades".

Luego, tomaron la palabra varios de los presidentes de los distritos fiscales del país. Tras la reunión, solo cuatro de los 34 magistrados superiores presentes firmaron un documento de respaldo a la gestión de Pedro Chávarry.