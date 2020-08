El renunciante presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, hizo un llamado para que se apoye la labor del nuevo gabinete que jurará hoy al cargo ante Martín Vizcarra, tras indicar que con esto se supera la crisis ministerial generada luego que no obtuviera el voto de investidura el pasado martes.

“La crisis ministerial, con el nuevo nombramiento, se supera y lo que pido a todos, y haría una exhortación, es a apoyar al nuevo gabinete. Lo que requiere el país es estabilidad política para superar esta crisis sanitaria”, señaló a su llegada a Palacio de Gobierno esta mañana.

El presidente Martín Vizcarra tomará juramento al nuevo gabinete que será presidido por quien ocupó la cabeza del Ministerio de Defensa desde octubre del 2019, Walter Martos.

“Quiero agradecer a todas aquellas personas que me apoyaron en este breve tiempo que estuve como presidente del Consejo de Ministros [...] Hay que apoyar al presidente Martín Vizcarra y la gestión que no es fácil. Ha estado superando y enfrentando diferentes crisis y eso es lo que corresponde ahora, apoyar al Perú”, manifestó Cateriano a su llegada a la ceremonia.

Pedro Cateriano, asimismo, pidió disculpas si sus declaraciones ofendieron a alguien “a pesar de no haber usado ningún insulto”.

“Quiero agregar que, si por mis declaraciones he ofendido o alguien se ha sentido ofendido a pesar que no he usado ningún insulto, pedir disculpas”, indicó. Sin embargo, luego añadió: “Lo que sostengo es que mis declaraciones están, me ratifico, hay que voltear la página”.

Este miércoles, Cateriano criticó la posición ideológica del Frepap y señaló que la conversación que sostuvo con los congresistas de ese bloque fue la más “agresiva” de las que tuvo antes de presentación ante el Legislativo.

“[¿Qué cosa es Frepap?] Creo que es una agrupación fanática religiosa muy desinformada en materias elementales de manejo del Estado. Creo que tienen un desconocimiento absoluto de lo que es el manejo de las instituciones estatales. En materia económica están congelados ideológicamente con el avance y lo que significa una economía social de mercado o una economía libre”, dijo Cateriano a Radio Santa Rosa.