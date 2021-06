El expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano consideró este martes que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, evidencia que “no tiene palabra” al tener una actitud de “marchas y contramarchas”.

En diálogo con Canal N, indicó que Castillo, “no tiene convicciones democráticas” y aseguró que los técnicos de Juntos por el Perú “no tienen ninguna influencia” en él.

“La señora Verónika Mendoza, el señor Humberto Campodónico, el señor Pedro Francke, no tienen ninguna influencia sobre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, ellos forman parte de esta improvisación para maquillar la candidatura, eso es la realidad. El señor Pedro Castillo, con sus marchas y contramarchas, demuestra que no tiene palabra”, sostuvo.

“Lo que distingue a un gobernante democrático es el cumplimiento de la Constitución, no lo que le dice el pueblo. Esto solo es explicable porque el señor Pedro Castillo carece de una verdadera convicción democrática, pero esa es la otra amenaza, tener sentado a un presidente que no tiene convicciones democráticas y no distingue lo que es violar la Constitución es otra amenaza”, señaló.

En otro momento, no descartó este martes ocupar un cargo en un eventual Gobierno de Keiko Fujimori. Explicó que apoya a la candidata presidencial de Fuerza Popular porque dijo creer que es tiempo de unir esfuerzos de cara a “una amenaza a la libertad”.

“[¿Aceptaría un premierato de Keiko Fujimori?] Ese no es el tema, el tema es el siguiente: es una hora de sumar esfuerzos ante una amenaza a la libertad”, indicó.