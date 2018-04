Pedro Cateriano: "Yo creo que Humala sí recibió dinero de Odebrecht"

El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, señaló que el presidente Ollanta Humala sí recibió dinero de Odebrecht pero no puede ser procesado por la Fiscalía de la Nación debido a que el Código Penal no sanciona el financiamiento a partidos políticos.

"Él (Humala) está obligado a responder porque sí hay acusaciones que tienen que ser aclaradas, entre ellas si recibió dinero de Odebrecht. Yo creo que sí recibió dinero de Odebrecht", declaró en RPP Noticias.

Mencionó que inicialmente cuando se le acusaba a Humala de haber recibido dinero de la constructora brasileña pensó que se trataba de un ataque político dirigido solo a su persona pero eso cambió cuando Marcelo Odebrecht reveló que se dio aportes a otros candidatos políticos y Jorge Barata confirmó la modalidad de entrega del dinero.

Asimismo, precisó que el Código Penal no establece como delito el financiamiento ilegal de una campaña electoral.

Cateriano consideró que la medida restrictiva contra el exmandatario y su esposa Nadine Heredia es arbitraria y que los fiscales tuvieron que recurrir a la figura del lavado de activos para justificar su acusación.

Además dijo que si se sigue la colaboración de Marcelo Odebrecht a los fiscales, Humala y Heredia deberían estar libres, pues el empresario brasileño admitió haber financiado las campañas de los políticos más representativos del Perú.

“Considero que hay un atropello una actitud arbitraria y abusiva contra los Humala, yo he trabajado 4 años con él y nunca me insinuó una actitud delictiva. Pero de ninguna manera quiere decir que salga de prisión y no responda, está obligado a responder si recibió dinero de Odebrecht” subrayó.

No favoreció

El ex presidente del Consejo de Ministros indicó que Humala no favoreció a Odebrecht durante su gobierno y prueba de ello fue la licitación de la Línea del Metro.

“El caso más polémico que generó además una disputa entre las empresas que se presentaron al proyecto, fue el de la Línea del Metro entre Odebrecht, los españoles y Cosapi y al final a pesar de toda la presión que ejerció Odebrecht, ganaron los españoles y Cosapi (…) Entonces cuando las papas quemaban y hubo la oportunidad de optar por Odebrech, Humala no lo hizo y dejó que ProInversión continuara con la licitación”, comentó.

Críticas a Fiscalía

Cateriano se mostró en contra de la prisión preventiva de Humala y Heredia y dijo que se debe respetar el derecho a la presunción de inocencia.

Además criticó al fiscal Rafael Vela, quien aseguró que si el Tribunal Constitucional revocaba la medida contra Humala y Heredia se dejaría de lado lo avanzado por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó la medida contra la expareja presidencial.

“Me llama profundamente la atención que una autoridad del Ministerio Público vaya contra un derecho constitucional que es elemental (…) Esta es una garantía contra la correcta administración de justicia la instancia plural, es decir que puede ser revisado por otra propia instancia del Poder Judicial o en este caso por el Tribunal Constitucional que es el órgano que interpreta la Constitución”, dijo.