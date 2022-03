El empresario Zamir Villaverde negó ser amigo del presidente Pedro Castillo, mucho menos haberse reunido con él en Palacio de Gobierno ni haberle pagado viajes a Argentina a los hijos del mandatario.

A través de un video, también descartó conocer a la empresaria y lobista Karelim López y mucho menos haberla amenazado de muerte, tal como afirmó su abogado, César Nakazaki.

“No conozco a la señora Karelim López ni mucho menos la he amenazado como lo refiere su abogado Nakazaki. No soy amigo ni me he reunido con el presidente Pedro Castillo ni en Palacio ni en Sarratea”, expresó.

“No soy amigo del señor Fray Vásquez ni mucho menos le he comprado un auto blanco marca BMW, así como tampoco relojes ni ropa de marca (…) No conozco a los hijos del presidente y muchos menos les he comprado ningún pasaje al exterior ni al país de Argentina, como lo refiere el abogado Nakazaki”, agregó.

Villaverde García también negó ser amigo del exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco ni del exministro de Transportes Juan Silva, mucho menos haberse reunido con funcionarios públicos para analizar licitaciones.

“No soy amigo ni me he reunido con el exministro de Transportes Juan Silva para ver ningún tema relacionado con licitaciones públicas. No conozco a ninguna empresa a la que hace alusión en sus dichos la señora Karelim López. No me he reunido con ningún funcionario público para ver ningún tipo de licitación”, subrayó.

Zamir Villaverde también alegó que se está “atentando” contra sus derechos constitucionales y que la libertad de expresión y de información deben darse de forma “objetiva y veraz, y no de forma malintencionada”.

“La libertad de expresión no es sinónimo de difamación. Creo en los verdaderos periodistas que desarrollan su trabajo con ética profesional. Estoy orgulloso de haber salido adelante y de trabajar en nuestro país. Agradezco a Dios por todo lo que he logrado producto de mi trabajo y de mi esfuerzo diario”, sentenció.

Como se recuerda, Zamir Villaverde ha sido mencionado por la lobbysta Karelim López en su testimonio para aspirar a la colaboración eficaz como parte de una red mafiosa que logró licitaciones ilícitas en sectores como Transportes y Vivienda.

“Villaverde era una persona que financiaba a los sobrinos de Pedro Castillo con vehículos, ropa de marca, relojes de marca, los viajes al hijo del presidente, viajes al extranjero”, señaló según el testimonio difundido por el diario ‘El Comercio’.