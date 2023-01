El expresidente Pedro Castillo se pronunció respecto a la audiencia que se realizó este martes 17 de enero, una cuestión previa presentada por su defensa legal para anular las resoluciones del Congreso que declararon la vacancia presidencial y que levantaron el antejuicio político a raíz del intento de golpe de Estado.

Mediante sus redes sociales, Castillo Terrones dijo estar de acuerdo con lo argumentado por su abogado Eduardo Pachas, quien señaló que no se realizó el mencionado anetejuicio y tampoco le concedieron el derecho a defenderse antes de destituirlo, como dicta la ley.

“Estoy totalmente de acuerdo con los fundamentos hechos hoy por mi abogado defensor, donde indicó que durante el proceso de vacancia en el Congreso no se realizó un antejuicio político y tampoco se me concedió el derecho a la defensa, tal como ordenan las leyes peruanas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Seguidamente, el examandatario dijo no haber renunciado al antejuicio y enfatizó en que su derecho a defenderse y a las pruebas ha sido vulnerado por el Poder Legislativo.

“¿Por qué tengo que fugar del país? ¿Por qué tendría que solicitar mi salida del país? ¿Dónde están las pruebas que quiero huir? No he matado, no he robado y no he vulnerado a nadie”, agregó.

Estoy totalmente de acuerdo con los fundamentos hechos hoy por mi abogado defensor, donde indicó que durante el proceso de vacancia en el Congreso no se realizó un antejuicio político y tampoco se me concedió el derecho a la defensa, tal como ordenan las leyes peruanas. (1/4) — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 17, 2023

Durante la audicencia, Pachas indicó que las resoluciones del Congreso que declararon la vacancia presidencial y levantaron el antejuicio no siguieron un conducto regular. Mientras que la la Procuraduría General del Estado pidió al juez que se declare nula la cuestión previa impuesta por la defensa del expresidente.

Otro de los pedidos que ha realizado Pedro Castillo es que se deje sin efecto la resolución del juez supremo Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que le impuso 18 meses de prisión preventiva; y el fallo de la Sala Penal Permanente que ratifica la decisión en primera instancia.

El exjefe de Estado sostiene que la Sala Penal que preside el juez supremo César San Martín “no se pronunció sobre detención arbitraria ordenada por el director de Seguridad del Estado ya que al momento de su detención tenía la condición de presidente ni tampoco el Congreso había iniciado el proceso de antejuicio político”