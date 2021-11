El presidente de la República, Pedro Castillo, consideró que existen intereses particulares detrás de las tomas de carreteras.

“No es necesario tomar carreteras. Mucho cuidado, que las mafias están pagando a los pseudos dirigentes y agitadores sociales para tomar carreteras, cuando tenemos todo el espacio para poder conversar”, señaló Castillo durante un evento en Yurimaguas.

“A mí no me van a enseñar, no me van a dar muestras de lucha, pues vengo de esas canteras, la lucha para las tomas es cuando se han agotado todas las vías de diálogo”, agregó.

Responde a vacancia

Respecto al pedido de vacancia presidencial presentado en el Congreso, Castillo indicó que hay grupos tras puertas cerradas interesados en “desestabilizar su Gobierno”, en un contexto en el cual se está planteando una moción de vacancia por incapacidad moral permanente en su contra en el Congreso de la República.

“Justo cuando hoy nos hemos fajado para recuperar el gas para todos los peruanos, ciertos grupillos en puertas cerradas vienen a pedir y quieren desestabilizar al Gobierno e invitan a ciertos opinólogos para que vayan a esos señores de la pantalla que ha perdido credibilidad”, comentó en el discurso este mediodía.

Este jueves 25 de noviembre, con las firmas de 29 congresistas de las bancadas de oposición Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, se presentó una moción de vacancia contra el jefe de Estado que será evaluada en el pleno en su próxima sesión para votar si es que es admitida o rechazada.

“¿Por qué no salen a hacer una encuesta en Yurimaguas, por qué no vienen a hacer una encuesta en los pueblos profundos?”, continuó Pedro Castillo cuestionando a los sondeos sobre el respaldo y rechazo que tiene la ciudadanía hacia el planteamiento de una posible vacancia en su contra.

En otro momento, el mandatario aseguró que no le van a dar lecciones sobre cómo operan las rondas campesinas o cómo actuar con dignidad o transparencia.

“Los casos que se dan y si hay algún indicio de corrupción, lo tenemos que separar inmediatamente y quien asuma una responsabilidad, lo tiene que hacer. Pero no vamos a permitir que así como heredamos muchos problemas de corrupción, estos problemas hoy y otros días salgan a tener marchas a su favor, salgan a tener marchas a favor de los que delinquen, de los que quieren siempre permanecer y tener un sistema siempre chancando al agricultor, a los pueblos olvidados”, aseveró.

En el evento de inauguración del VII Encuentro Nacional de Rondas Campesinas, Pedro Castillo anunció que para respaldar la labor de estas organizaciones de ciudadanos, instalará una oficina dedicada a atender sus necesidades.

“Estamos disponiendo que al lado del Despacho Presidencial aperturemos una oficina para instalar la oficina de las rondas nacionales del Perú par coordinar ese trabajo. Yo sé cómo es rondar, yo sé como es que sales en la noche para contribuir a la pacificación de tu barrio, de tu patria”, manifestó.

Además Castillo anunció que pedirá al Congreso un presupuesto adicional para infraestructura de colegios y hospitales. “Voy a pedir al Congreso, solicitar un presupuesto adicional para solucionar el gran problema de infraestructura de escuelas y hospitales del país”, anotó.