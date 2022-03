El presidente Pedro Castillo anunció que enviará al Congreso un conjunto de reformas que permitan superar la actual crisis, la cual calificó como “estructural”. Además, señaló que convocará al Acuerdo Nacional como instancia destinada a conseguir acuerdos entre instituciones.

Durante su discurso de este martes ante el Congreso, Castillo Terrones dijo que “tiende su mano” para construir puentes, promover el diálogo y trabajar por la agenda país.

“Tenemos la responsabilidad de emprender la gran reforma del Estado. No podemos seguir siendo indiferentes a ello, pues la población de a pie es la que sufre las consecuencias. Como presidente de la República me comprometo a liderar dicho proceso. Es por ello que, próximamente, remitiremos al Congreso un conjunto de reformas que nos permitan superar esta crisis estructural”, aseveró ante la representación nacional.

“Reformas que se harán con participación de los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos y la ciudadanía. En tal sentido, anuncio la convocatoria del acuerdo nacional, instancia representativa y plural, que nos permita lograr consensos necesarios”, agregó.

En otro momento, se refirió a los cuestionamientos que existen sobre su Gobierno. “Con la frente en alto, como le hablo al pueblo, afirmo de manera categórica que no he cometido acto de corrupción alguno. No blindaré a ningún corrupto. Si algún familiar o paisano resulta involucrado pido a las autoridades que actúen de acuerdo a su competencia”.

El pronunciamiento del jefe de Estado se da luego de que el último lunes el Congreso aprobara admitir a debate la moción de vacancia presidencial con 76 votos a favor. Se estableció el 28 de marzo como la fecha en la que se evaluará la iniciativa. En esta fecha, el presidente puede asistir a dar sus descargos o enviar a su abogado.

La moción de vacancia tiene 20 puntos y es promovida por bancadas de oposición como las de Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular.