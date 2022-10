El presidente de la República, Pedro Castillo, brindó esta noche un mensaje a la Nación, que se caracterizó por cuestionar a la Fiscalía de la Nación ala prensa y a la oposición, tras repetir el argumento de que “existe un complot “ en su contra a fin de dar un “golpe de Estado en su contra”.

Señaló que las graves acusaciones que se le imputan son “inconsistentes” y que la denuncia formulada por la Fiscalía de la Nación es " inconstitucional e ilegal, sin argumentos que carecen de sustentación y pruebas objetivas”.

“Al decirles (Al Congreso ) en su mensaje que ella ( La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides) ya cumplió con su labor y ahora le toca al Congreso hacer lo suyo, pone en evidencia la no tan sutil concertación para el complot”, expresó durante el mensaje en el que estuvo acompañado por sus ministros excepto por las Vicepresidenta de la República, Dina Boluarte.

Tras calificar de " antidemocrática” la situación que se vive, denunció ante el país y la comunidad internacional que existe “una práctica del orden quebrantamiento del orden democrático y constitucional”, por parte de un sector de las fuerzas políticas.

“En el país se viene haciendo uso indebido de estos instrumentos jurídicos de la fiscalía con la complicidad de algunos magistrados contra mi persona y los integrantes del gobierno. Estos disfrazados actos al no tener argumento responden a un propósito que no es otro que la persecución política iniciada incluso antes de que yo asuma la administración del Estado. Quieren que yo me vaya para que ellos gobiernen sin haber sido elegidos”, anotó.

Según dijo “se están instrumentalizando nuevas formas de tortura psicológica” con detenciones preliminares y detenciones preventivas.

Ataca a Prensa

Una vez más atacó a la prensa llegado a decir que “no le sirva al país”, pues al informar sobre las denuncias en sus contra utiliza las incondicionales y que su verdadero objetivo e el de legitimar y normalizar una imagen negativa de él ante el pueblo peruano.

“Respetaremos la libertad de prensa como uno los valores esenciales de la libertad humana, pero también tenemos la certeza de que la libertad de prensa no es mentir, ni difamar ni de repetir a diario como verdad consumada Las investigaciones fiscales”, acotó.

Comunidad internacional

Luego hizo un llamado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que intercedan por los de detenidos inmersos en el proceso que lo implican en actos de corrupción, pus señaló “que no se les respeta el esencial derecho a la presunción de inocencia”.

“Como hoy sabemos la fiscalía sostienen que la inocencia hay que probarla y que los colaboradores eficaces pueden mentir”, anotó.

Diálogo

Al finalizar su discurso hizo a su pedido a La Organización de Estados Americanos (OEA) para activar la Carta Democrática Interamericana.

Luego de las imputaciones hizo una Llamado al diálogo porque indicó es la responsabilidad que le pone la historia. “Es por eso que nuestro gobierno ha solicitado la activación y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para desarrollar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales para encontrar con los buenos oficios de la comunidad internacional un camino que impida una grave alteración de camino democrático”, expresó.}