La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción denunció ante el Ministerio Público al secretario general de Palacio de Gobierno, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo y quienes resulten responsables, por el presunto delito de tráfico de influencias.

Esto a consecuencia de la denuncia de el general de división José Vizcarra Álvarez, excomandante General del Ejército, que el secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa. Walter Ayala, así como mandatario Pedro Castillo le pidieron el ascenso irregular de dos coroneles.

“Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso. A través del secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa y los mensajes de a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados”, manifestó Vizcarra.





Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía que abra una investigación contra el secretario general del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo, por presunto tráfico de influencias.

En su presentación en la Comisión de Defensa del Congreso, el general José Vizcarra se ratificó en lo señalado.

“Efectivamente, se dio una situación en la que el señor Bruno Pacheco me dice: ‘general, esto se puede hacer”, pero no se debe, le dije. ‘Pero, general, el presidente tiene que escoger, pues, a su gente”. No, le digo, no es así. El presidente no debe escoger a su gente. ‘Y quién me garantiza que esos generales que ascienden van a ser leales al gobierno’, respondió Pacheco. Le dije que esos generales que ascienden no son leales al gobierno sino a la institución, y por ende, a la Nación y quien lo garantiza soy yo porque soy comandante general del Ejército. “¿Y quién le garantiza que va a continuar usted en el comando?”, dijo Pacheco. Eso le debe garantizar el señor presidente, le respondí, y no hablo más. Ya no hablo más del asunto hasta hablar con él (Pedro Castillo)”, manifestó Vizcarra Álvarez durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Congreso.

LEA TAMBIÉN: Vizcarra entregó chats a la Comisión de Defensa que probarían presión del Ejecutivo en ascensos

José Vizcarra, entregó a la Comisión de Defensa del Congreso todos los chats de WhatsApp que probarían las presiones que recibió de Gobierno para ascender a oficiales recomendados.

Durante su presentación en el citado grupo de trabajo, entregó las copias de las conversaciones que habría mantenido con el presidente Pedro Castillo y con el ministro de Defensa, Walter Ayala.

Detalló sus acusaciones y apuntó que Bruno Pacheco fue quien le recriminó que no se haya atendido “los encargos”, todo ello ante la presencia del ministro Walter Ayala, según manifestó.

“Se dio una situación en la que Bruno Pacheco me dice: ‘General, esto se puede hacer’. ‘Pero no se debe’, le dije. ‘Me dijo: pero el presidente (Pedro Castillo) tiene que escoger a su gente’”, expresó Vizcarra.

Ante ello, el congresista Roberto Chiabra cuestionó que el jefe de Estado haya retirado del cargo al ex comandante general del Ejército, el general de División (r) José Vizcarra, y al excomandante General FAP, Jorge Chaparro Pinto, sin explicar las razones de su decisión.

“Estamos deduciendo que la falta grave que ustedes han cometido es no haberle hecho caso a estas influencias externas para gente que no podía ascender de ninguna manera. Eso lo que estamos deduciendo porque hasta ahora nadie les ha dicho por qué los han cesado y eso lo tiene que decir el presidente de la República (Pedro Castillo)”, manifestó.

En consecuencia, José Williams, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, informó que se ha citado al ministro de Defensa, Walter Ayala, para este viernes 12. Además, se convocará a Bruno Pacheco, implicado en presiones por ascensos, para el lunes 15.