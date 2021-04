Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, es la gran sorpresa de estas elecciones. Al 95% de las actas procesadas, según la ONPE, el profesor se ubicaba en el primer lugar de la votación (19%), seguido de Keiko Fujimori (13.5%). Ambos postulantes virtualmente competirán en una segunda vuelta para definir al próximo Presidente de la República.

De acuerdo a varios analistas políticos, parte del éxito que ha tenido Castillo en la contienda electoral se debe al trabajo presencial realizado por el mismo candidato y su agrupación en cada una de las regiones del país.

Ante esa situación, muchos se preguntan quién realmente ejerce el liderazgo y maneja los hilos de Perú Libre en esta campaña presidencial.

Al respecto, Castillo recalcó en una entrevista para ATV que el que “conduce esta travesía y proyecto político es su persona”, y no Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.

“Otras cosas no vienen en este escenario. Este primer lugar lo asumimos con humildad, sencillez y con un lenguaje claro ante el país. Agradezco a los que votaron por mí en este primer momento, y vamos a seguir viajando a cada una de las bases, nuevamente”, acotó.

No participará en el Gobierno

Por su parte, Vladimir Cerrón descartó que esté manejando los hilos de esta campaña presidencial, así como negó estar detrás de Pedro Castillo.

“Creo que quienes tienen esa idea de que uno maneja el poder detrás del maestro Pedro Castillo son los que todavía siguen subestimando su capacidad política, organizativa y social”, manifestó en entrevista con RPP.

El exgobernador regional de Junín adelantó que en caso Perú Libre gane la segunda vuelta y llegue al poder, no ostentará ningún cargo público.

“A mí lo que me corresponde es mantenerme dentro de los foros partidarios, no del Gobierno. Por el momento no aspiro a tener ningún cargo en el Gobierno, de darse el triunfo de Perú Libre en la segunda vuelta. Nosotros tenemos claro que el deber del Gobierno es hacer obras, mientras que el deber del partido es crear la conciencia popular para sostener a un Gobierno que transforme el país”, anotó.