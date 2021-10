El presidente Pedro Castillo dijo que el alza en los precios del pan, el gas y otros bienes no es responsabilidad de que él haya llegado al Gobierno, sino por el “temor” de los que siempre han estado gobernando.

Aunque la variación de precios entre agosto y setiembre - durante el gobierno de Castillo- representa casi la tercera parte del incremento de precios en lo que va del año.

Además, tras asumir el cargo el dólar cruzó el umbral de los S/ 4 y ahora se mantiene en alrededor de S/ 4.12 en el mercado interbancario y llega a S/ 4.14 en el mercado paralelo.

“El costo del pan no es porque Pedro Castillo ha llegado al gobierno. La subida del dólar no es porque haya llegado un hijo del pueblo al gobierno. El costo del gas no es porque hemos llegado al gobierno”, sostiene

Las cifras del INEI muestran que setiembre se ha dado el mayor incremento en el precio del pan francés, una de los productos claves en la canasta básica.

El mandatario explica que el aumento de precios se debe a que hay temores del éxito, aunque desde que asumió el gobierno ha sido cuestionado por las designaciones que no cumplían la idoneidad para la función, lo que eleva la incertidumbre y genera nerviosismo en el mercado del dólar y otros bienes. A ello se suma el aumento de los precios de insumos internacionales y los fletes.

“Lo que pasa es que, durante décadas que se ha venido gobernando pensando siempre en los de arriba, tienen el temor que en poco tiempo, demostremos que los hombres del pueblo sí podemos trabajar para el pueblo”, expresó.

Sobre censura a Maraví

De otro lado, Pedro Castillo dijo que las personas que “piensan diferente” y que están detrás de los intentos de censura contra ministros o que incluso hablan de “vacar” al jefe de Estado lo hacen porque no conciben que haya un “gobierno para todos los peruanos”.

Durante un evento por el Día del Canillita, el mandatario aseguró que el Ejecutivo tiene muy claro “por qué y por quiénes” están en el cargo.

“No podemos distraernos en otra cosa. Los que hemos venido a trabajar tenemos la línea trazada [...] Los que piensan diferente no están detrás de un ministro, de una persona. Acá no se trata de ver que hay que vacar a fulano de tal, a Pedro Castillo. No. Lo que pasa es que todavía algunos no han concebido y no encarnan que acá ya hay un gobierno para todos los peruanos”, manifestó.

Pedro Castillo habló sobre los que buscan censurar ministros y de vacar al presidente. (RPP TV)

Distintas versiones del propio gobierno

Pedro Castillo hace estas declaraciones luego de opiniones diferentes que han surgido de ministros sobre la posibilidad de que se presente una cuestión de confianza para impedir una censura del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, recientemente interpelado por el Congreso de la República.

Mientras el ministro Aníbal Torres (Justicia) descartó que el Gobierno vaya a presentar una cuestión de confianza, Dina Boluarte (vicepresidenta y ministra de Desarrollo) dijo que el Gobierno evaluará qué acciones tomará una vez que los legisladores tomen una decisión sobre la censura.