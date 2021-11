El titular del Ministerio del Ambiente, Rubén Ramírez, advirtió que el Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez no tendrá más renuncias además de Walter Ayala, pese a que desde el Congreso de la República se promueven mociones de interpelación contra los ministros Juan Silva (Transportes) y Carlos Gallardo (Educación).

“En particular debo recalcar que este Gabinete trabaja coordinadamente y en armonía en aras de la gobernabilidad. Si bien es cierto hay una renuncia de un ministro (Walter Ayala), este será sustituido con la prerrogativa presidencial, pero pienso que no habrán más cambios. El Ejecutivo tiene que gobernar. Hay una agenda país que no hay que dejar”, manifestó en diálogo con TV Perú, este martes 16.

Consultado por la moción de interpelación hacia Juan Silva y Carlos Gallardo, el ministro destacó que se debe buscar “trabajar mancomunadamente todos los poderes del Estado”.

“Lo que hay que hacer es trabajar mancomunadamente todos los poderes del Estado: el Ejecutivo, Legislativo, la sociedad civil organizada, los gobiernos regionales, locales, y distritales. Es algo que se está haciendo. Esto es lo que propone el Gobierno, trabajar con la sociedad civil”, señaló.

El 11 de noviembre, la bancada de Fuerza Popular anunció que presentará una moción contra Juan Silva argumentando que no tiene experiencia ni capacidad para dirigir el sector. Además, se le cuestionaba a por anunciar la reorganización de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), tras una reunión que sostuvo con representantes de los transportistas.

En el caso de Carlos Gallardo, la bancada de Avanza País viene recolectando firmas para interpelarlo sobre la filtración del examen de nombramiento de docentes. Se considera que tiene “responsabilidad política” por las denuncias en el proceso.

El último lunes 15, se aceptó la renuncia de Walter Ayala como ministro de Defensa por el escándalo de los ascensos en las Fuerzas Armadas, pero aún se desconoce quién será su sucesor. En poco más de 100 días, 10 ministros perdieron el cargo durante el gobierno de Pedro Castillo.