El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, negó la posibilidad de ser presidente del Consejo de Ministros en un eventual gobierno del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo.

En diálogo con Canal N, el dirigente de Acción Popular también descartó ser ministro de Estado “así me lo propongan”, pues es un “hombre de palabra” y en esta oportunidad cumplirá su gestión en la región Cajamarca.

“No (voy a ser presidente del Consejo de Ministros), estoy en modo Cajamarca, estoy cumpliendo con el compromiso que el pueblo me ha dado en mi región y estamos muy concentrados a esa tarea”, expresó.

“He sido voceado, pero no he sido tanteado tampoco, hay que ser hidalgos. Llegan diversos comentarios, paisanos, personas cajamarquinas, pero les he manifestado que no sería correcto que en estos momentos, a año y medio de concluir el encargo, nosotros saltemos a otra responsabilidad, no lo veo correcto”, acotó.

Finalmente, Guevara indicó que cumplirá con la responsabilidad que asumió en Cajamarca, pues tiene “muchas tareas que completar” y que ha emprendido en infraestructura, educación, salud y agricultura.

“He asumido con mucha responsabilidad y a la vez con humildad y agradecimiento al pueblo de Cajamarca. Tengo que cumplir hasta el último día mi compromiso porque hay muchas tareas que tenemos que completar y que hemos emprendido desde la infraestructura, educación, salud y agricultura. Es decir, estamos trabajando muy fuerte de la mano con el pueblo, rondas campesinas, cooperativas y eso tenemos que completarlo”, sentenció.

El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, negó la posibilidad de ser presidente del Consejo de Ministros en un eventual gobierno del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo.