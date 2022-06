Pedro Castillo y María del Carmen Alva, presidentes de dos de los tres poderes del Estado en el Perú, se vieron afectados por la difusión de audios que complicaron su imagen, todo en un plazo de menos de 24 horas.

Las grabaciones han generado reacciones de diferentes sectores políticos, y han merecidos que los involucrados salgan a declarar ante la prensa. Solo Pedro Castillo y Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, han permanecido en silencio hasta el 4 de junio.

Zamir Villaverde y los “100 mil grandes”

La trascripción de un audio que estaría en manos de la fiscalía que investiga a las autoridades involucradas en el caso Puente Tarata menciona una supuesta entrega de “100 mil grandes” a favor del exministro Juan Silva en noviembre del 2021, cuando era funcionario en el Gabinete ministerial.

La conversación fue difundida por Willax y muestra al empresario Zamir Villaverde entregando una suma de lo que sería dinero al entonces ministro.

“Los amigos de Tapusa (integrante junto a Termirex del Consorcio Puente Tarata III) han mandado acá, me han mandado un presente para usted (se escucha el sonido de que se abre una maleta), cien grandes para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”, dice Zamir Villaverde al interlocutor que sería Juan Silva.

“No es la primera que me han mandado de Tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado”, agrega el empresario. El ministro respondió escuetamente: “Sí, sí claro”.

Abogado de Zamir Villaverde habla

El único involucrado que se ha referido a estos audios ha sido Zamir Villaverde a través de su abogado, Julio Rodríguez, quien declaró a Willax que esa información no corresponde a lo que está investigando la fiscal Karla Zecenarro, a cargo del caso Puente Tarata.

“La información que has propalado es información que aparentemente tendría que haberse mantenido bajo la tutela y control de las más altas esferas del Ministerio Público porque esa información no corresponde con la información que se está manejando en la fiscalía a cargo de la Dra. Zecenarro”, respondió.

Gobierno se pronuncia

Aunque Pedro Castillo no ha comentado nada sobre esta trascripción, sí ha hablado el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Este señaló que la investigación de los presuntos audios debe ser responsable y respetando la Constitución.

“En el Consejo de Ministros y en reuniones con el presidente tratamos otros asuntos, asuntos de trascendencia para el país. Esos asuntos (audios) no lo implican al presidente, por lo tanto no tratamos esos hechos”, indicó a la prensa.

¿Qué dijo María del Carmen Alva en su audio?

Menos de 24 horas después de difundida la supuesta trascripción de Zamir Villaverde, apareció una grabación difundida por Eloy Marchán, de ‘Hildebrandt en sus trece’, donde se oye a María del Carmen Alva asegurando que hay la voluntad de vacar a Pedro Castillo y facilitar la permanencia del actual Parlamento, con apoyo de la Comisión de Constitución.}

“Nosotros vamos a sacar solo al presidente. Hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Castillo”, se le oye decir a Alva.

“El Congreso no se va. Sí, nosotros haremos un informe. También Patty Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera, ya lo tiene listo. No va a pasar eso, nosotros no tenemos que desaparecer”, continúa mencionando a un interlocutor no identificado.

María del Carmen Alva en audio filtrado:

"Domingo García Belaunde ha dicho que son elecciones presidenciales, que el Congreso no se va. Nosotros sacaremos un informe. Nosotros no tenemos que desaparecer. Lo hemos hablado con Echaíz, con Tudela, con Juárez"https://t.co/wV1N3zzuoL — Eloy Marchán (@eloymarchan) June 3, 2022

“Nosotros hacemos la campaña, que salga García Belaunde, que ha lo ha dicho, Fernán Altuve, plin plin, todos los constitucionalistas, Natale Amprimo, y tranquilo [...] Eso lo hemos hablado con la Comisión de Constitución, lo hemos hablado con Echaíz, con Tudela, con Juárez, todos todos, con Nano, todos”, agrega Alva.

María del Carmen Alva niega plan de vacancia

En cuestión de horas, María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, convocó a una conferencia de prensa para rechazar la difusión de un audio del cual no supo dar ni la fecha ni el nombre del otro interlocutor con quien hablaba.

“Me extraña que hoy en la mañana salga este audio chuponeado, no sé por quién o quiénes porque la verdad no recuerdo, porque hablo con tanta gente, aparentemente, no sé si ha sido telefónico, reunión, micrófono. Los expertos sabrán ver ese tema”, comentó.

“Después del audio de ayer, un audio bomba de corrupción donde dicen que le han dado 100 mil soles al exministro Silva, sale hoy un audio mío donde estoy explicando lo que dice el artículo 115 de la Constitución. Ustedes analizarán el por qué. Este tema para mí definitivamente quieren desviar la atención”, agregó la presidenta del Congreso.