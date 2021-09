El presidente Pedro Castillo dijo cuando era candidato que en su gestión no habría “repartijas”, porque él no le debe nada a nadie, pero parece que los hechos no se condicen con las promesas.

El reportaje de Panorama revela como diversos colabores de la campaña electoral de Perú Libre, que llevó a la presidencia de la República a Pedro Castillo ahora ocupan puestos claves en diversos ministerios y en el Despacho de la Presidencia, sin necesariamente contar con la idoneidad ni el nivel profesional asignado para dicha función.

Una de ellas es María Tarazona Alvino , actual viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), con un sueldo de S/ 15,866. Ella fue coordinadora de campaña de Pedro Castillo en Huánuco.

Otro de ellos es W illiam Contreras Chávez , actual viceministro de Prestaciones Sociales del Midis y amigo de la titular del sector, Dina Boluarte. Incluso fue uno de los abogados de Perú Libre ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la segunda vuelta.

También aparece Franco Pomalaya Neyra , denunciado hace unos días por agredir a una periodista durante un evento de Castillo Terrones en Comas, quien fue contratado por S/ 34,000 para el servicio de asistencia para la redacción y revisión de contenidos en redes sociales en el Despacho Presidencia l.

Del mismo modo, figura José Luis Cristóbal Quispe , contratado por S/ 34,000 por 140 días para brindar el servicio de registro fotográfico, y Jian Baca Gonzales , como apoyo de chofer para vehículos de alta gama en el Despacho Presidencial . Todos ellos participaron activamente en la campaña de Perú Libre.

También está Willy Ñahui Cárdenas, militante de Perú Libre y seguidor de su secretario general, Vladimir Cerrón, que organizó vigilias por su libertad en el 2019. Ahora es consultor Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con un sueldo de S/ 5,200.

Finalmente tenemos a Nataly Vega Tafur, también militante de Perú Libre y que ahora es secretaria del Despacho Ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con un sueldo de S/ 4,200. En la web de la Sunedu no registra ningún estudio superior, tampoco en la consulta de títulos de instituciones tecnológicas y pedagógicas del Ministerio de Educación.