Tras recibir sus credenciales, el presidente electo Pedro Castillo invocó a su partido, Perú Libre, a no cerrarle las puertas a nadie y no hacer una lista “a su antojo” en su próxima gestión gubernamental.

Durante un ‘balconazo’ realizado en la Plaza San Martín, Castillo Terrones les pidió a sus seguidores ser “vigilantes” del nuevo Gobierno y enfatizó que “todos merecemos el mismo trato”.

“El pueblo es el Gobierno a partir de hoy. Por eso invoco a Perú Libre, a este círculo cercano a Pedro Castillo, que no le cierre las puertas a nadie y que no haga una lista a su antojo; porque todos merecemos respeto y todos debemos ser tratados por igual. No solo ha ganado Pedro Castillo, no solo ha ganado Perú Libre; ha ganado el pueblo”, expresó.

“Ustedes también hágannos llegar alguna queja del Gobierno de este partido Perú Libre porque entendemos que si estamos acá, no solo ha ganado Pedro Castillo ni Perú Libre, sino todo el pueblo peruano”, agregó.

En ese sentido, Pedro Castillo también hizo un llamado a las Fuerzas Armadas, a la iglesia y a “todas las fuerzas vivas del país” para sentarse a conversar “por el bien de este país” y no solamente para instalar mesas de diálogo.

“Les hago un llamado para trabajar con honradez, con tranquilidad porque en este pueblo se necesita más que respeto, se necesita inmediatamente oportunidades son solamente de empleo de trabajo, sino de tranquilidad, paz. Ayúdenos hermanos a encaminar este trabajo”, remarcó.

Pedro Castillo dice que no cerrará las puertas a nadie

Por otro lado, Castillo señaló que en su gobierno se priorizará la salud. “No se abrirán las escuelas si no garantizamos la vacuna para todos los peruanos, incluidos nuestros niños y los maestros”, subrayó

Cabe indicar que Castillo Terrones recibió sus credenciales como Presidente Constitucional de la República del Perú para el periodo 2021-2026 de manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

