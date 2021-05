Política







Pedro Castillo indica que no acepta discursos autoritarios, pero no menciona a Guillermo Bermejo El candidato presidencial de Perú Libre afirmó que mantiene un “respeto absoluto a reglas democráticas y a sus instituciones”, tras la difusión de un audio del virtual congresista Guillermo Bermejo en donde afirma que “si tomamos el poder, no lo vamos a dejar”.