Diversos ministros de Estado, encabezados por el titular de la PCM, Héctor Valer, llegaron a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, algo que no estaba previsto en la agenda.

Según se informó, hasta la sede del Poder Ejecutivo llegaron, además de Valer Pinto, Hernando Cevallos (Salud), Alessandra Herrera Jara (Energía y Minas) y Alejandro Salas (Cultura).

Trascendió que dentro del equipo ministerial existiría incomodidad hacia el primer ministro, pues diversas bancadas ya anunciaron que no le darán el voto de confianza cuando acuda al Pleno del Parlamento a exponer la política general del Gobierno.

Como se recuerda, el titular del Consejo de Ministros, Héctor Valer, negó que vaya a renunciar al cargo, tal como lo han solicitado diversas bancadas parlamentarias, y aseguró que tiene el respaldo de Castillo Terrones.

En declaraciones a TV Perú, refirió que el mandatario le pidió esclarecer la denuncia por violencia familiar contra su esposa e hija y remarcó que no han tocado otro tema, como una eventual pedido de renuncia.

“Así es (no voy a renunciar). Acaba de llegar el señor presidente de Brasil, él está en permanente comunicación con nosotros, no me ha manifestado absolutamente nada respecto al incidente, pero sí me ha dicho que debo esclarecer los hechos”, expresó.

“Se han esclarecido los hechos, no me ha tocado otro tema, por tanto tengo el respaldo del presidente”, añadió Valer Pinto.