El excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Jorge Chaparro reveló que el secretario general del presidente Pedro Castillo, Bruno Pacheco, y el propio ministro de Defensa, Walter Ayala, le pidieron que ascienda a un oficial al que identificó como el “general Briceño”.

En diálogo con RPP Noticias, detalló que dicho oficial “no tenía las competencias” para ascender al grado de teniente general y que tampoco existía un cargo previsto en la institución castrense para que sea ocupado por “Briceño”.

“El señor (Bruno) Pacheco me llamó por teléfono a pedirme el ascenso del general Briceño, a lo cual no accedí obviamente. Esto lo decide una junta en la Fuerza Aérea que tiene la responsabilidad de este trabajo”, expresó.

“Simplemente me dijeron que lo tenían que ascender al general Briceño. Me negué porque el general Briceño tiene seis años en el grado y no tiene las competencias para ascender al grado de teniente general, no existe un cargo previsto en la Fuerza Aérea para que ocupe el general Briceño y no tenía bastante para el ascenso”, agregó.

Chaparro mencionó que “Briceño” era el último de su promoción (6 de 6) y que dentro de la misma tenía a un espada de honor y a un combatiente del conflicto del Cenepa con el Ecuador (1995). “O sea, me pedían algo imposible. ‘No se puede y no debo’, le dije. Mis principios pesan más que cualquier cosa”, acotó.

Indicó que no solamente recibió la llamada de Pacheco, sino de un asesor del secretario general de la Presidencia y también del propio ministro de Defensa, Walter Ayala, quien le dijo que “era un pedido de arriba”.

“Primero me lo pidió por teléfono el señor Pacheco. Al día siguiente me lo pidió el asesor, se acercó a mi oficina y me dijo que era un encargo del señor Pacheco, y después me lo pidió, en una reunión que tuvimos, el ministro de Defensa en su despacho. Me dijo que era un pedido de arriba, que había que ascender al general Briceño, al coronel Castillo y al coronel Vilca”, subrayó.

Cabe indicar que el ministro de Defensa, Walter Ayala, anunció que puso su cargo a disposición ante el presidente Pedro Castillo tras las denuncias por injerencias por parte del Gobierno en los procesos de ascensos de las Fuerzas Armadas.

“Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y Jefe Supremo de las FF.AA, agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia. Excelentísimo Presidente”, manifestó Ayala en Twitter.

Como se recuerda, el excomandante general del Ejército José Vizcarra Álvarez dijo a RPP Noticias que el presidente Pedro Castillo; el ministro de Defensa, Walter Ayala; y el secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, le pidieron, en diferentes oportunidades, el ascenso de los coroneles EP Ciro Bocanegra y Carlos Sánchez Cahuancama.