En medio de los enfrentamientos políticos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, conflictos sociales, alzas de precios, y proyectos de ley como la castración química a violadores de menores de edad, o la convocatoria a la Asamblea Constituyente, surge la pregunta: ¿se ha debilitado Pedro Castillo?

Enrique Castillo, periodista y analista político, considera que no estamos ante una crisis terminal que lleve a una caída de Pedro Castillo, “el gobierno ha sobrevivido a las denuncias de Karelim López, Bruno Pacheco, a todo, y ya no hay nuevas denuncias contra el presidente”, comentó en el evento Desafíos 2022.

Considera que la agenda ahora la plantea el primer ministro, pese a los cuestionamientos, es quien pone los temas en la agenda de debate, “nos pone a todos a bailar, él tiene el ovillo y somos los gatos ante ese ovillo”, dijo.

Así, el premier cumple su rol de convertirse en un “pararrayos”, y es que, si se ven las encuestas del IEP, el presidente Pedro Castillo se mantiene estable en los últimos meses con una aprobación de alrededor 24%, mientras crece la desaprobación de Aníbal Torres.

Además, mejora la percepción sobre que el gobierno durará los cinco años, “hay un ánimo de resignación de que va ganando cierto espacio”, anota el analista político.

Ante este escenario, Enrique Castillo sostiene que no existe una oposición capaz de poder plantearle una agenda al Gobierno, ni de proponer una iniciativa.

¿Cambio de Gabinete?

Esta situación lleva a poner sobre la mesa -comenta el analista- que el Gobierno no tiene incentivos para el cambio de gabinete ministerial, dado que ya tiene un operador que le pone la agenda.

“¿Por qué debería deshacerse de Aníbal Torres?, porque lo van a censurar, que lo hagan, pero se están demorando en hacerlo”, mencionó.

Recordó también que, en la víspera el Ministro de Salud dijo que no hay un error en la aplicación de las dosis, y nadie dijo nada.

“Dicen lo que quieren y nadie los obliga a que el ministro presente su renuncia. Manejan la agenda de la peor manera, pero la manejan”, enfatizó.

Al no tener incentivo en el cambio de Gabinete, Enrique Castillo sostiene que no hay posibilidad de que ingrese un ministro diferente, dado que no es la opción que están buscando, y menos cuando habrá un cambio en la Mesa Directiva del Congreso, y luego las elecciones regionales y municipales que serán en octubre.

“¿Por qué entregaría el gabinete a independientes que no harían campaña a sus candidatos?”, se pregunta.

Contraataque regional

Enrique Castillo menciona que el Gobierno tiene un cambio en los objetivos, y es enfrentar a las regiones con Lima y con las grandes empresas.

En la víspera Aníbal Torres dijo que la opinión de las regiones es distinta a Lima, que ellos sí quieren la Asamblea Constituyente, aunque no demostró que efectivamente sea así.

Lo mismo es el manejo del discurso contra las empresas, que las últimas semanas mantiene su mensaje con un enfoque en los monopolios y oligopolios, y “está encontrando eco en las regiones”, trasladando la responsabilidad de los precios a las empresas.

A ello se suman las reivindicaciones laborales, que nació con Iber Maraví y cuya Agenda 19 se mantiene.

“A este paso, el siguiente podría ser las nacionalizaciones, debido a un gobierno que está desesperado, toma medidas populistas, y es posible nuevos retiros de los fondos de AFP”, enfatizó.

Asamblea Constituyente en su agenda

“La Asamblea Constituyente ¿es una cortina de humo? No, es parte de la agenda del gobierno”, señala Enrique Castillo.

Aunque había una percepción de la ciudadanía y de algunos grupos que este tema se había dejado de lado, tras los últimos anuncios del presidente y del gabinete, ahora regresa a la agenda.

Enrique Castillo comenta que, lo que están haciendo es retomar el plan máximo de Perú Libre.

A ello se suma que este mensaje contribuye a alinear los movimientos de izquierda contra la Constitución del 93, pese a estar enfrentados.

“No descartó que en determinado momento el Congreso pueda aprobar la convocatoria a la Asamblea Constituyente, hay muchos ´niños´ y mucha presión en los congresistas de provincia para aprobar ello”, dijo.

Oposición sin líderes

“Hoy la oposición no tiene líderes, ni partidos, ni discursos, ni planteamientos”, comenta Enrique Castillo, tras indicar que el Congreso se convirtió en parte del problema.

“No apostaría a que la oposición gane la Mesa Directiva”, indicó.

Ante ello, el escenario es que sea poco probable la renuncia de Pedro Castillo, salvo que aparezca “la prueba” de corrupción.

Ni tampoco cree que habrá un Golpe de Estado, como lo comenta Aníbal Torres y que por el contrario está más cerca el Cierre del Congreso, por censuras al gabinete.

Sobre la vacancia, cada día se ve más lejana “porque no hay causal ni votos en el Congreso”.

En tanto, la acusación constitucional, comenta que podría ser lo más probable, pero lejana todavía, y en manos del Congreso.

“Lo más certero es que Pedro Castillo se mantenga en el poder todo el 2022″, sentenció.