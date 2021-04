El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, agradeció -en dialogo con Exitosa Noticias- a los que votaron por él que “buscan que el Estado se acerque a la población y no que está se acerque al Gobierno” e hizo una convocatoria abierta a sus contrincantes -en las elecciones- “ya que es necesario de que el Perú entienda quiénes estamos ante una batalla y no por que haya terminado una contienda electoral es necesario que sigamos en pie de lucha”.

Agregó que “rechaza” aquellos posiciones que lo tildan de terrorista o que el Perú seguiría el modelo de Venezuela.

“Rechazo estas posiciones ya que -creo- que el pueblo se da cuenta. Basta de montajes, de falsedades, de adjetivar a personas que han venido de abajo, de pueblo, construyendo generaciones. Tengo 24 años de servicio como maestro y hemos formado generaciones, a muchos de mis alumnos los he encontrado en diversos pueblos y a ninguno de ellos lo veo mal formado. No voy a responder porque conozco el país y las necesidades del pueblo peruano”, mencionó.

Agregó que si se quiere sumar, “que sumen frente al pueblo y a las necesidades, dando alternativas. Dicen que tienen experiencia, yo voy aprender de las experiencias que quieran compartir, sumemos a la juventud, no metamos cosas a la población que no le van a creer. Eso no funciona. Ya basta de modelos, eso no funciona, no se encasillen, no se aíslen. Lo que hablo es una realidad al otro lado del río, en donde esta la miseria, las desigualdades”.

Añadió que si lo tildan de izquierda y que van a convertir al país “en otra cosa” -por Venezuela- dijo que “si tantos años que ha gobernado la derecha, vamos a parar otra vez y hasta cuándo, porque no se convirtió el Perú en Dubai hace mucho tiempo”.

“El Perú no está pensando en derecha o izquierda le queda chico a los grandes problemas que tiene el país. Me gustaría -por ejemplo- que los debates sean haya, en una chacra, donde hay que sembrar, yo trabajo en el campo, no voy a renunciar a mis principios ni a mis raíces”, manifestó.

Subrayó que en el Perú no habrá excepciones . “Tengo que poner el pecho, no habrá excepciones. El Perú necesita ordenarlos. Llamo a todos los peruanos ordenemos al país poniendo al frente las grandes necesidades”.

“No he tenido dinero para estar en las primeras páginas, no me preocupaban las encuestas, porque estaba con el pueblo y si hubiera sido adverso también estaría con el pueblo. Tenemos pendiente una movilización nacional con las rondas campesinas y con los agricultores desde hace dos meses, pero les dije es mejor estar en este escenario porque al fin hay una voz que va a hablar por ellos. Convocó al pueblo peruano: a los licenciados de las Fuerzas Armadas, a los técnicos y suboficiales de la PNP, a los reservistas, a los que están en frontera, no vamos a cambiar de agenda, no le debemos ningún servicio ni favor político a nadie, no tenemos deuda política, desde el llano convocamos a las fuerzas vivas que pongamos adelante al país, que nos sentemos a conversar, traigan su experiencia, convocar abiertamente a los colegios profesionales, si hay que debatir, lo hagamos abiertamente”.

Añadió que no se debería debatir “cosas secundarias”.

Sobre la inversión privada dijo que sería “bienvenida” pero que “solo falta ordenarla”. “No explotemos al trabajador peruano, vamos a conversar y ordenarlo. Bienvenida la inversión minera, pero donde la naturaleza y la población lo permita. A nosotros nadie nos va a cambiar la agenda para poner otra”.

-Alianzas-

Castillo dijo -que de cara a la segunda vuelta- se va a convocar a las demás fuerzas políticas, “ que depongamos los intereses secundarios y nos sentemos a conversar. Hago un llamado abierto con todas las clases políticas y con todos los dirigente, y con todos los colegios profesionales. Esta es una propuesta abierta para el país”.

“No estamos pensando como Perú Libre sino es un partido de apertura, bienvenida la experiencia. No vamos a permitir a gente que saque beneficios económicos. En la práctica haremos oficialmente la invitación a los demás partidos y actores políticos”, acotó.

Subrayó que la convocatoria es a todas las fuerzas políticas y no únicamente de la izquierda.

“Se trata del país. No puedo concebir si es derecha o de centro, pero ve a gente muriéndose por salud, me reservo por ser de este partido, esta es una convocación abierta”, puntualizó.

Por último se reservó una opinión o calificación hacia Keiko Fujimori.