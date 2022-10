Edward Málaga, congresista no agrupado, señaló hoy que ya viene trabajando, junto a colegas de diferentes bancadas, en la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, un documento que asegura tendría alrededor de 100 páginas.

“La vacancia es un mecanismo que se ha utilizado antes por mucho menos, que ya tiene precedentes, y con la información que nos ha entregado la fiscal no caben dudas. Aquí tenemos 100 páginas, es un trabajo muy serio”, dijo en una entrevista con Cuarto Poder.

“Estamos apostando por este mecanismo de la vacancia, no solo soy yo, somos varios congresistas que estamos trabajando en esto”, agregó.

Asimismo, se refirió a los cuestionamientos a Pedro Castillo y la incapacidad de este para gobernar el país y designar ministros. “Yo creo que la incapacidad moral del Presidente, como concepto está demostrada, ya no caben dudas al respecto”.

En ese marco, Málaga indicó que no viene trabajando solo, sino que es un trabajo conjunto con parlamentarios de diferentes bancadas.

“No es que Málaga solo está buscando los votos, hay varios congresistas de diferentes bancadas que están trabajando en las diferentes direcciones para no solo lograr las firmas, sino también los votos”, destacó.

También, hizo un llamado a la presión ciudadana para apoyar esta moción e invocó a otros parlamentarios a sumarse a este trabajo.

“Soy un congresista que no tiene bancada, que no tiene capacidad de convocatoria de votos dentro de una sola bancada, yo estoy haciendo lo que me corresponde desde mi lugar que es tender puentes (con las diferentes agrupaciones políticas), para sacar adelante esta moción en donde yo he podido trabajar directamente en colaboración con otros”.

Cabe mencionar, que se tiene que llegar a 87 votos para que el pleno apruebe una moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el jefe de Estado..

Edward Málaga sostiene que las bancadas ahora están evaluando su postura hacia este mecanismo, específicamente si es que cambian la postura que han tenido previamente en contra de mociones similares.

“Hay varios congresistas que no solo estaban en duda sino que se les sindicaba como aquellos que bloqueaban cualquier posibilidad de vacancia. Hay congresistas que van a firmar o ya firmaron esta moción y que probablemente van a apoyar hacia afuera la moción de vacancia”, finalizó.