El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, reveló que el dueño de la casa del pasaje Sarratea (Breña), Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, le ofreció ser el primer ministro de uno de los gabinetes que conformó el presidente de la República, Pedro Castillo, según reveló Cuarto Poder.

En un reportaje emitido por dicho programa dominical, Márquez contó que Sánchez Sánchez se comunicó con él y, en nombre del jefe de Estado, le realizó el ofrecimiento que él decidió rechazar.

“Él (Segundo Sánchez) fue de los que me vino a decir que el presidente quería que yo sea primer ministro y yo le dije que no (...) Me dijo: ‘ya está toda la torta, solo falta que entres tú'. Le dije: ‘no, hermano, yo no me meto en esto’”, declaró el titular del SNI.

Previamente, en diciembre de 2021, el propio Ricardo Márquez aseguró que no le habían ofrecido ser el presidente del Consejo de Ministros u ocupar la cabeza de otra cartera.

“A mí nunca me ha llamado ni dicho nada el presidente de la República sobre entrar al gabinete”, declaró a RPP a fines del año pasado.

En dicha ocasión, Márquez también aseveró que un cambio de gabinete debía estar basado en el consenso, sino la economía correría peligro. Asimismo, dijo que los próximos ministros tenían que contar con experiencia para que se pueda reactivar la economía.

Premier en las sombras

En el mismo reportaje, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura (Fuerza Popular), deslizó que Segundo Alejandro Sánchez Sánchez sería una especie de “premier en la sombra” que coordinaba con empresarios los nombramiento en el Gobierno junto al jefe de Estado.

“El señor Segundo Sánchez, de la casa Sarratea, sería un segundo asesor de premier en la sombra. Él y el presidente habrían ideado y concertado para que la casa de Sarratea sirva como oficina para realizar estas actividades (reuniones extraoficiales), probablemente ilícitas”, declaró.