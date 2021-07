El presidente electo Pedro Castillo afirmó que su próxima gestión destinará presupuesto no solamente para el turismo, sino para garantizar que las vías de comunicación estén expeditas para el traslado de los productos de todas las regiones del país.

Durante el lanzamiento de la Marca Cajamarca en el Circuito Mágico del Agua, indicó que la finalidad es que los productos más importantes de las regiones lleguen no solamente a sus respectivas capitales, sino también a Lima.

“Como Gobierno nos tenemos que comprometer para que los productos que se exhiben y que tienen nuestras regiones no se pudran en los rincones, en las chacras. Vamos a destinar el presupuesto no solamente para turismo, sino para garantizar que las vías de comunicación, las carreteras, estén expeditas para que los productos no solamente lleguen a la capital de la región, sino también a Lima porque los limeños tenemos que consumir lo propio, lo nuestro”, expresó.

Castillo Terrones también señaló que se sumará a la convocatoria del gobernador regional para visitar Cajamarca, sus provincias y ver su potencial, además de visitar todas las regiones.

“Hagamos lo propio en cada una de las regiones, con cada uno de los alcaldes, regidores, autoridades”, refirió al enfatizar que es necesario descentralizar el turismo no solo hacia Lima, sino también a las demás regiones del Perú.

“A esto hay que sumarle la unidad en el Gobierno, la unidad en las municipalidades y en los sectores, que no solamente corresponda al área de turismo porque en un Gobierno los sectores tienen que estar unidos”, subrayó.

“No es que como yo soy ministro de Agricultura. Se tiene que constituir un trabajo en equipo y cuando más estamos unidos, el trabajo es más inmediato, más fácil y más productivo”, sentenció.