El congresista Carlos Anderson (no agrupado) se mostró a favor de las declaraciones que dio la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva (Acción Popular), quien dijo que ningún parlamentario se “atrinchera” a su curul y que si se tiene que adelantar las elecciones generales, se hará la convocatoria.

Anderson indicó que el país requieres casi un nuevo comienzo, debido a los cuestionamientos errores que ha tenido el presidente de la República, Pedro Castillo, durante sus ocho meses de Gobierno.

“El país requiere casi volver a empezar porque lo que hemos tenido estos ochos meses en total y absoluto desgobierno no puede ser prolongado. El Perú está entrando en una zona muy pero muy oscura y no nos lo merecemos. Los ciudadanos no se merecen esto”, dijo a Exitosa.

“Por más que les digamos al Ejecutivo que ponga gente idónea, acaban de nombrar como director en el Ministerio de Energía y Minas a alguien que tiene como experiencia haber manejado un mercado”, agregó.

Esto último en referencia a que este lunes, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) designó como director general de Minería al ciudadano Melvin Neber Flores Vilca, quien fue presidente de la Asociación de Comerciantes Posesionarios del Mercado Modelo de Huancayo durante el período 2020-2021.

Asimismo, el parlamento que llegó al Congreso con Podemos Perú calificó de “irresponsables” los nombramientos que se realizan en el Gobierno al designar a personas sin experiencia en el sector al que ingresan.

“Estamos destruyendo lo poco que hay de institucionalidad en el Perú, porque si no tienes a alguien con experiencia cómo le vas a dar un presupuesto gigantesco… […] Hay un grado supremo de irresponsabilidad por parte del Ejecutivo y no hay ningún espíritu de enmienda, eso tiene que cambiar”, sostuvo.

Declaraciones de Alva

Más temprano, María del Carmen Alva hizo un llamado al presidente de la República, Pedro Castillo, a renunciar y seguidamente aseguró que ningún congresista se aferra a su cargo, por lo que se mostró dispuesta a convocar a nuevas elecciones generales.

“Hoy vamos a ver ese tema que es modificar esta partida y se arregla el tema (de la ley que exonera el IGV), lo que no se puede arreglar con un artículo es el desgobierno y el caos que vivimos, por eso todos le pedimos al presidente que dé un paso al costado, acá en el Congreso nadie se atrinchera a su curul, si tiene que haber elecciones generales, entonces habrá elecciones generales”, dijo a la prensa.