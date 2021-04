El candidato la Presidencia de Perú Pedro Castillo fue dado de alta de una clínica limeña tras sufrir una infección en la garganta que lo obligó a suspender sus actividades de campaña, informó este viernes su equipo.

“Salió de alta, ya no se encuentra en la clínica. Él ha dicho que no es covid lo que tenía, es simplemente una infección a la garganta. No va tener ninguna actividad pública hoy” viernes, dijo a la AFP un vocero del partido Perú Libre.

Por esta razón, no llegará a Villa El Salvador, donde sus seguidores preparaban un pasacalle para recibirlo esta tarde. Sin embargo, sí viajará al norte del país. “Castillo viajará por la tarde a Cajamarca”, su región natal, en el norte de Perú, dijo el portavoz.

El candidato de izquierda que disputa la presidencia con la aspirante de derecha Keiko Fujimori en el balotaje del 6 de junio en un contexto de polarización, suspendió sorpresivamente el jueves sus actividades de campaña debido a problemas de salud.

Más temprano el jueves, Castillo había enviado un video por Twitter donde se le apreciaba en buena forma, retando a su contrincante a un debate este sábado en Chota, Cajamarca.

Castillo, maestro de escuela rural de 51 años, dio el batacazo el 11 de abril en la primera vuelta presidencial al obtener 18,92% de los votos, seguido de Keiko Fujimori, con 13,40%, entre un total de 18 aspirantes. El ganador del balotaje asumirá la presidencia el 28 de julio en reemplazo de Francisco Sagasti.

En todos los sondeos el candidato de Perú Libre supera a la líder de Fuerza Popular por un amplio margen, que fluctúa entre 12 y 20 puntos porcentuales.

(Fuente: con información de EFE).