Ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente de la República, Pedro Castillo, dijo que la responsabilidad para sacar adelante a un país no es solo del Gobierno sino compartida. “Si alguien muestra confianza para ejercer un cargo en cualquier escenario del Gobierno, esa confianza debe ser devuelta con lealtad”.

Igualmente consideró que los “pueblos deben autoconvocarse” para que se estructura política y Constituciones estén “a tono con los tiempos”.

“A medida que pasa los tiempos y los años los pueblos tienen que autoconvocarse, los pueblos tienen que ser convocados también por las autoridades para tener que -estructura política- como sus Constituciones estén a la altura de los tiempos y que no puedan ser manoseados por las generaciones por situaciones antojadizas por situaciones jurídicas y políticas”, apuntó.

A reglón seguido, el mandatario dijo que viene “de ese rincón que clama cambios estructurales y políticos sean escuchados por las autoridades”.

“Cuando queremos cambiar las cosas en sintonía con los hombres de abajo muchas veces nos hemos visto estigmatizados (ya que) no somos comunistas, no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú”, expresó.

Agregó que el Perú es eminentemente minero, tiene bastante riqueza, “pero debe sentirla el hombre más común”.

“Antes de la pandemia, de cada 10 niños, cada 4 niños en el umbral de la pobreza, de la anemia. Hoy después de la pandemia 6 están en esa cruda realidad”, agregó.

Castillo Terrones también se refirió a los sueldos de los altos funcionarios y manifestó que si bien no los juzga y tampoco cuestiona que algunos hayan llegado a tener “gran bonanza” con “el sudor de su frente”, primero se debe pensar en el país.

“Esta familia a desnudado grandes desigualdades. Por eso es nuestro gobierno vamos a luchar es que la salud no sea un servicio sino que se convierta en un derecho constitucional de los pueblos al igual que la educación y alimentación. Y que las calles no estén encerradas. Pedimos que se agende estos grandes problemas que tienen los países”, añadió.

-”En el Perú tenemos corruptos para exportar”-

En otro momento, el jefe de Estado señaló que en el Perú hay corruptos de todo calibre y hasta para exportar.

“Hoy, asumiendo el mandato en el Perú nos hemos comprado ese pleito para acabar con las desigualdades y con este gran flagelo que es la corrupción. Hay corruptos como en todo país, pero en el Perú tenemos corruptos de todo calibre, tenemos corruptos hasta para exportar que le ha quitado muchos beneficios a la población”, declaró.

A reglón seguido consideró que la “OEA tiene que abrir un espacio” hacia uno netamente equitativo, social, donde se garanticen los derechos humanos (y) “se hable de una verdadera democracia e igualdad de oportunidades sin discriminaciones”.

“Es importante no solo reconocer ser parte de este organismo, hay que entender que la OEA sus observadores tengan un informe genuino de la realidad y que los países involucrados más allá de un lenguaje florido llevemos la voz viva del niño, mujeres y recatemos también la igualdad de genero, de aquellos dirigentes que salen a la calle a clamar justicia, basta de persecución política, basta de callar a los pueblos, es necesarios agendar la libertades sindicales, porque los sindicatos lleva la voz autentica de los pueblos”, manifestó.

Ante ello, consideró que la OEA debe aperturar espacios en cada país. Igualmente anunció que se va crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información y se va a promover el acceso libre a la universidad.