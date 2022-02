El presidente Pedro Castillo juramentó en la víspera a su cuarto gabinete ministerial, encabezado por Aníbal Torres, quien ha sido cuestionado por su carácter más frontal en la defensa del mandatario, cuestionando e ironizando ante los congresistas o los medios de comunicación.

Tras su designación, se ha dado la incorporación de seis nuevos ministros, dos de ellos muy cercanos a Vladimir Cerrón.

Salud, nuevo ministro investigado por fiscalía y promotor del “Agua Arracimada”

El nuevo titular del sector Salud, quien reemplaza a Hernando Cevallos, ha sido director de la Red de Salud de Chanchamayo. Posteriormente, en enero del 2020, asumió la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín.

El nuevo ministro de Salud, Hernán Condori Machado es investigado por una fiscalía anticorrupción de la provincia de la Merced (Junín), por presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible, por hechos ocurridos en el año 2019, durante su gestión como director de la Red de Salud de Chanchamayo.

Ello se debe a que supuestamente se hicieron cobros indebidos a los postulantes bajo la denominación de “derecho a trámite documentario”, montos que oscilaban entre S/10 y S/20, tal como lo indica El Comercio.

Hernán Condori Machado, a la vez promociona productos de NHT Global, como el “Agua Arracimada”, cuya empresa reconoce que los presuntos beneficios del “agua arracimada” no han sido confirmados por la FDA de los Estados Unidos.

Sin embargo dicho producto es parte de sus recomendaciones para los pacientes con diabetes, como “el agua milagrosa”

Energía y Minas, de Perú Libre

Carlos Sabino Palacios Pérez, es otra persona allegada de Cerrón, integrante de Perú Libre y ha sido parte de la Comisión de Transferencia en Energía y Minas en julio del 2021.

Ha sido Director Regional de Energía y Minas, quien es designado a este cargo de confianza por Vladimir Cerrón en enero del 2019. Carlos Sabino Palacios aparece como aportante a Perú Libre.

A la vez es gerente general de Industria Prat SAC.

Físico nuclear en el Minam

Modesto Montoya es doctor en Física Nuclear y Física de Partículas por la Universidad de Paris Sud de Francia y doctor en Gobierno y Política Pública por la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, fue presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería.

En la segunda vuelta de la campaña presidencial del 2021 fue anunciado como parte del equipo trabajo de Pedro Castillo en materia científica, y designado como asesor presidencial.

Hace unas semanas se inició el trabajo para la conformación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, una promesa de Castillo que fue respaldada por el científico en más de una ocasión.

En setiembre del año pasado Modesto Montoya salió al frente a defender las designaciones de Pedro Castillo, “da la impresión que hay una campaña contra todo lo que haga el profesor Pedro Castillo y eso me parece anticientífico; no me parece honesto. No se trata de desprestigiar a un Gobierno que está empezando”, indicó.

Justicia y Derechos Humanos

Ángel Fernando Yldefonso Narro, nació en Áncash en 1967. Estudió derecho en la Universidad San Martín de Porres y tiene un doctorado en Ciencia Política en la Universidad Ricardo Palma.

Fue juez superior en la Corte de Madre de Dios, Junín y Áncash; y también fue asesor de la alcaldía de Tambopata, en Madre de Dios, en el 2014.

El nuevo titular del Minjus no está afiliado a ningún partido político, sin embargo participó en procesos electorales con Fuerza Social, Acción Popular y Unión por el Perú.

En el 2014, participó en el elección de los Consejeros para el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, como miembro del Colegio de Abogados del Perú, por el periodo 2015 -2020

Activista en contra, ahora de Ministra

Diana Miloslavich Túpac es feminista, y tal vez el cargo que más sorprendió en la víspera, dado que en la tarde de ayer estaba convocando a una marcha contra la administración de Pedro Castillo debido a las denuncias que habían contra la mujer.

Ella criticó las declaraciones del actual ministro de defensa, José Gadivia, quien calificó como tema personal las denuncias por agresión física de Héctor Valer, y ahora forma parte del mismo gabinete ministerial, que solo es integrado por tres mujeres.

“Poniendo voluntad política y corazón articulándonos entre feministas para levantar nuestras voces de protesta al Gabinete nos vemos hoy a las 3pm. frente al MIMP”, decía en su cuenta de Twitter, pero horas más tarde juramentaba como ministra de la Mujer.

Diana Miloslavich, hasta antes de asumir el cargo trabajó como coordinadora del Programa de Participación Política en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, institución en la que laboró más de tres décadas.

Es escritora, activista feminista, defensora de los derechos de las mujeres, y autora del libro “María Elena Moyano”.

Se formó en la Escuela Profesional de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Congresista de Perú Libre, en el Midagri

Óscar Zea Choquechambi, el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, es congresista de la República por el partido de Perú Libre.

Licenciado de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, aunque también estudió derecho.

Tiene el grado de maestro por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV), que ahora está en proceso de cese, tras negarse el licenciamiento por parte de Sunedu.

Ejerció su profesión como docente en la Institución Educativa Secundaria de Pomaoca, y como gerente de Inka Genetics S.R.L., empresa de mejoramiento genético para el ganado.